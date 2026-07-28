부산시, 노인일자리 종합평가 역대 최대 성과…우수기관 20곳 선정

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- 부산시가 28일 노인일자리 평가서 우수기관 20곳을 배출했다.
- 부산시는 계량·비계량 평가 모두 최다 우수기관을 기록하며 노인역량활용사업에서 전국 최다 성과를 냈다.
- 부산시는 인센티브 지원과 평가를 통해 지역문제 해결형 노인일자리를 확대하겠다고 밝혔다.
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부산형 노인일자리 지속 발굴
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 보건복지부 주관 노인일자리 종합평가에서 우수기관이 역대 최다로 선정되는 등 큰 성과를 거두었다.
시는 2026년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 종합평가에서 전국 1194개 수행기관 가운데 222개 우수기관을 가린 결과 20곳이 우수기관에 선정됐다고 28일 밝혔다. 이는 전국 우수기관의 약 10%에 해당한다.
특히 노인역량활용사업 분야에서는 전국에서 가장 많은 14곳이 우수기관으로 뽑혀 부산 노인일자리 사업의 양과 질이 함께 인정받았다.
계량평가에서는 19곳이 우수기관으로 선정됐다. 중구·서구·동구·영도·부산진·동래·남구·북구·해운대·사하·금정·연제·수영·사상·기장 시니어클럽과 사하사랑채노인복지관, 남광종합사회복지관, 사상구노인복지관, 대한노인회 부산연제구지회가 포함됐다.
비계량평가에서는 남구시니어클럽이 선정됐다. 남구시니어클럽의 '위기가구발굴단'은 부산시가 2023년 기획한 부산형 노인일자리 사업으로 어르신의 경험을 지역사회 문제 해결에 활용하는 모델로 평가받았다.
이 사업에는 지난해 7개 구, 65개 행정복지센터에 어르신 169명이 참여해 위기가구 2256가구를 발굴했다. 또 방문상담 1만9813건, 유선상담 16만9809건, 물품·복지서비스 연계 1만2577건을 지원했다.
우수기관 20곳에는 총 1억2800만 원의 국비 인센티브가 지급된다. 남구시니어클럽은 계량평가 복수유형 2000만 원과 비계량평가 추가 선정으로 총 2500만 원을 확보했다.
시는 매년 구·군 평가와 시니어클럽 3년 주기 종합평가를 통해 사업 운영을 점검하고 ESG여행 도슨트, 폐의약품 안심수거단, 초등돌봄교실시니어지원단 등 지역사회 문제 해결형 노인일자리를 발굴해 왔다.
전재수 시장은 "어르신의 경험과 역량을 연계한 양질의 노인일자리를 확대하겠다"며 "어르신에게는 사회참여 기회를, 시민에게는 더 나은 복지서비스를 제공하는 고령친화도시 부산을 만들겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com