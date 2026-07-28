베이온 마사토·마노, '더쇼' 스페셜 MC 출격…최립우와 재회 케미

AI 핵심 요약beta
- 베이온 마사토와 마노가 28일 SBS Life 더쇼 스페셜 MC를 맡았다
- 마사토는 보이즈 II 플래닛 출신으로 MC 최립우와 재회해 호흡을 보여줄 예정이다
- 두 사람은 유쾌한 티키타카와 센스 있는 입담으로 글로벌 팬들에게 색다른 매력을 선사할 전망이다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 베이온 마사토와 마노가 SBS Life '더쇼' 스페셜 MC로 나선다.
베이온의 마사토와 마노는 오는 28일 오후 6시 방송되는 SBS Life '더쇼'에서 스페셜 MC를 맡아 프로그램을 이끈다. 베이온의 맏형과 막내인 두 사람은 신인다운 패기와 넘치는 열정은 물론, 밝고 청량한 매력으로 무대와 진행을 넘나들며 색다른 활력을 더할 예정이다.
특히 마사토는 엠넷 오디션 프로그램 '보이즈 II 플래닛' 출신으로, 같은 프로그램을 통해 얼굴을 알린 MC 최립우와의 재회에도 관심이 쏠린다. 방송 당시 인연을 맺은 두 사람이 '더쇼'에서는 어떤 호흡과 케미를 선보일지 글로벌 팬들의 기대를 모은다.
평소 유쾌한 티키타카와 끈끈한 팀워크로 사랑받아 온 베이온의 맏형 마사토와 막내 마노는 이번 스페셜 MC를 통해 또 다른 매력을 보여줄 전망이다. 두 사람의 센스 있는 입담과 자연스러운 호흡이 MC 최립우와 어우러져 한층 활기찬 진행을 선사할 것으로 기대된다.
'더쇼'는 28일 오후 6시 SBS Life 채널에서 방송되며, 유튜브 '더케이팝', 빅크 온, 틱톡 라이브 코리아 계정을 통해서도 글로벌 팬들과 함께한다
moonddo00@newspim.com