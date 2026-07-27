박영곤 신임 울진해경서장 " '안전하고 깨끗한 희망의 바다' 실현 최선"

AI 핵심 요약beta
- 박영곤 신임 울진해양경찰서장이 27일 취임식을 개최했다
- 박 서장은 국민 안전과 해양주권 수호에 최선을 다하겠다고 밝혔다
- 직원과 소통하는 조직 문화와 현장에 강한 해경 조직을 만들겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 박영곤 신임 경북 울진해양경찰서장이 27일 취임식을 갖고 본격 업무에 들어갔다.
울진해경에 따르면 이날 취임식은 3층 회의실에서 각 과장, 계장, 파출소장, 재박함정장 등이 참석한 가운데 진행됐다. 박 신임 서장은 취임식 후 직원들이 근무하는 사무실을 직접 찾아가 인사하는 등 직원들과의 격의 없는 소통 행보를 보였다.
신임 박 서장은 취임사에서 "국민의 안전과 해양주권 수호라는 해양경찰의 사명을 가슴에 새기고 기본에 충실하면서도 현장에 강한 조직을 만들어 안전하고 깨끗한 희망의 바다를 실현하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
박 서장은 또 "조직은 사람이 중심이며 신뢰와 소통 속에서 최고의 역량이 발휘된다"며 "직원들의 목소리를 가장 가까이에서 듣는 서장이 되어 함께 고민하고 함께 성장하는 조직을 만들어 가겠다"고 강조했다.
경북 경주 출생인 박영곤 서장은 1998년 순경 공채로 해양경찰에 첫발을 디뎌 통영서 경비구조과장, 부산서 3001함장, 남해지방청 교육훈련계장, 동해서 5001함장, 동해지방청 종합상황실장 등 주요 보직을 두루 역임했다.
한편 전임 배병학 서장은 해양경찰청 혁신행정법무담당관으로 자리를 옮겼다.
nulcheon@newspim.com