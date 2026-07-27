영진위, 부산 센텀지구 4개 기관 함께 청렴라이브 개최

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화진흥위원회(위원장 한상준)는 24일 게임물관리위원회(위원장 서태건), 영상물등급위원회(위원장 김병재), 한국청소년상담복지개발원(이사장 한정원)과 함께 국가청렴권익교육원이 시행하는 청렴교육 프로그램인 '청렴라이브(LIVE)'를 공동 개최했다.

이번 행사는 부산 센텀 지역 공공기관 간 청렴문화 확산과 반부패·청렴 의식 제고를 위해 마련됐으며, 4개 기관장을 비롯한 임직원 약 200명이 참석했다.

행사에 앞서 4개 기관장은 차담회를 갖고 기관 간 협력 강화와 청렴문화 확산 방안에 대해 의견을 나눴다. 참석 기관장들은 청렴은 공공기관이 국민의 신뢰를 얻기 위해 반드시 실천해야 할 핵심 가치라는 데 뜻을 같이하고, 지속적인 교류와 협력을 통해 청렴문화를 확산해 나가기로 했다. 이어 임직원들은 청렴캠페인에 참여하며 공정하고 투명한 조직문화 조성을 위한 의지를 다졌다.

'청렴라이브(LIVE)'를 공동 개최한 4개 기관장. [사진=영진위]

이후 진행된 '청렴라이브(LIVE)'는 국민권익위원회가 추진하는 청렴교육 프로그램으로, 다양한 청렴문화 콘텐츠와 강의를 공연 형식으로 접목해 교육 효과와 참여도를 높인 것이 특징이다. 이날 행사는 ▲실제 직장 내에서 발생할 수 있는 갑질과 이해충돌 사례를 통해 청렴의 의미를 함께 고민해보는 청렴연극 ▲청렴의 가치와 공직자의 윤리에 대해 쉽고 흥미롭게 전달한 청렴특강 ▲청렴 관련 지식을 퀴즈 형식으로 풀어보며 정답자에게 상품을 제공하는 참여형 프로그램 청렴 골든벨 순으로 진행됐다. 참석자들은 공연과 강의, 퀴즈에 참여하며 청렴의 중요성을 자연스럽게 체감하고 일상 속에서 실천할 수 있는 청렴의 가치를 되새겼다.

이번 행사는 기관 간 공동 참여를 통해 청렴문화 확산은 물론 유관기관 간 소통과 화합을 강화하는 계기가 됐다. 청렴을 공동의 가치로 삼고 국민에게 더욱 신뢰받는 공공기관으로 나아가기 위한 기반을 마련했다는 점에서 의미를 더한다.

4개 기관장은 "이번 청렴라이브는 교육을 넘어 기관 간 협력과 소통을 강화하고 청렴 실천 의지를 함께 다지는 뜻깊은 자리였다"며, "앞으로도 유관기관과 지속적으로 협력해 청렴하고 신뢰받는 공공기관 문화 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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