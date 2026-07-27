영진위, 부산 센텀지구 4개 기관 함께 청렴라이브 개최

AI 핵심 요약beta
- 영화진흥위원회 등 4개 기관이 24일 청렴교육 '청렴라이브'를 공동 개최했다.
- 부산 센텀 지역 공공기관 임직원 200여명은 청렴캠페인과 연극·특강·퀴즈로 반부패 의식을 다졌다.
- 4개 기관은 지속 협력을 통해 청렴문화 확산과 신뢰받는 공공기관 조성을 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화진흥위원회(위원장 한상준)는 24일 게임물관리위원회(위원장 서태건), 영상물등급위원회(위원장 김병재), 한국청소년상담복지개발원(이사장 한정원)과 함께 국가청렴권익교육원이 시행하는 청렴교육 프로그램인 '청렴라이브(LIVE)'를 공동 개최했다.
이번 행사는 부산 센텀 지역 공공기관 간 청렴문화 확산과 반부패·청렴 의식 제고를 위해 마련됐으며, 4개 기관장을 비롯한 임직원 약 200명이 참석했다.
행사에 앞서 4개 기관장은 차담회를 갖고 기관 간 협력 강화와 청렴문화 확산 방안에 대해 의견을 나눴다. 참석 기관장들은 청렴은 공공기관이 국민의 신뢰를 얻기 위해 반드시 실천해야 할 핵심 가치라는 데 뜻을 같이하고, 지속적인 교류와 협력을 통해 청렴문화를 확산해 나가기로 했다. 이어 임직원들은 청렴캠페인에 참여하며 공정하고 투명한 조직문화 조성을 위한 의지를 다졌다.
이후 진행된 '청렴라이브(LIVE)'는 국민권익위원회가 추진하는 청렴교육 프로그램으로, 다양한 청렴문화 콘텐츠와 강의를 공연 형식으로 접목해 교육 효과와 참여도를 높인 것이 특징이다. 이날 행사는 ▲실제 직장 내에서 발생할 수 있는 갑질과 이해충돌 사례를 통해 청렴의 의미를 함께 고민해보는 청렴연극 ▲청렴의 가치와 공직자의 윤리에 대해 쉽고 흥미롭게 전달한 청렴특강 ▲청렴 관련 지식을 퀴즈 형식으로 풀어보며 정답자에게 상품을 제공하는 참여형 프로그램 청렴 골든벨 순으로 진행됐다. 참석자들은 공연과 강의, 퀴즈에 참여하며 청렴의 중요성을 자연스럽게 체감하고 일상 속에서 실천할 수 있는 청렴의 가치를 되새겼다.
이번 행사는 기관 간 공동 참여를 통해 청렴문화 확산은 물론 유관기관 간 소통과 화합을 강화하는 계기가 됐다. 청렴을 공동의 가치로 삼고 국민에게 더욱 신뢰받는 공공기관으로 나아가기 위한 기반을 마련했다는 점에서 의미를 더한다.
4개 기관장은 "이번 청렴라이브는 교육을 넘어 기관 간 협력과 소통을 강화하고 청렴 실천 의지를 함께 다지는 뜻깊은 자리였다"며, "앞으로도 유관기관과 지속적으로 협력해 청렴하고 신뢰받는 공공기관 문화 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
jyyang@newspim.com