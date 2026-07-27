이장섭 청주시장 "공약 실행력 높여라…내년 예산·산업기반도 철저 준비"

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[청=뉴스핌] 백운학 기자 = 이장섭 청주시장이 민선 9기 공약 사업의 실행력을 높이기 위해 부서 주도의 전면 재점검과 보완을 지시했다.

이 시장은 27일 임시 청사에서 열린 월간 업무 보고에서 "공약은 시정 전반을 이끄는 핵심 계획"이라며 "각 부서가 주도적으로 사업을 분석하고 실행 가능한 수준으로 구체화해야 한다"고 밝혔다.

이장섭 청주시장. [사진=청주시] 2026.07.27 baek3413@newspim.com

그는 "공약은 선거와 인수위 단계에서 마련되지만 실제 실행은 청주시가 맡는다"며 "기존 공약에 안주하지 말고 필요한 사업과 역점 과제를 적극 발굴해 최종 계획에 반영하라"고 주문했다.

또 "향후 4년간 시정 방향을 담는 종합 계획인 만큼 사업 타당성과 실현 가능성을 면밀히 검토하고 필요한 사항은 추가·보완해야 한다"고 강조했다.

내년도 주요 업무 계획과 예산 편성 준비도 당부했다.

이 시장은 "사업별 필요성과 추진 방향, 기대 효과를 충실히 담아 계획을 수립해야 한다"며 "계획과 예산이 유기적으로 연계될 수 있도록 사전 검토를 강화하라"고 말했다.

기업 투자 환경 개선을 위한 기반 시설 확충도 주요 과제로 제시했다.

그는 "기업이 안정적으로 투자하고 운영할 수 있도록 공업용수 등 기반 시설을 장기적으로 마련해야 한다"며 "부서 간 협업을 통해 자원을 효율적으로 활용하고 산업 기반과 정주 여건을 지속 개선해야 한다"고 했다.

청주시정연구원에는 지역 현안 해결을 위한 정치권 협력 강화를 주문했다.

이 시장은 "국회 세미나 개최는 지역 국회의원과 정책 공감대를 형성하는 효과적인 수단"이라며 "주요 현안을 중심으로 세미나와 정책 토론회를 지속 추진하라"고 덧붙였다.

문화 예술 분야와 관련해서는 "민간 전시·공연의 관람 수요를 확보할 수 있도록 할인 제도나 참여 지원 방안을 구조적으로 검토할 필요가 있다"고 제안했다.

폭염 대응과 시민 안전 관리 강화도 지시했다.

이 시장은 "노약자 등 폭염 취약 계층 피해가 발생하고 있는 만큼 보호에 빈틈이 없도록 해야 한다"고 말했다.

baek3413@newspim.com