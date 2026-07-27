세종남부소방, 휴가철 다중이용시설 화재예방 현장점검

AI 핵심 요약beta
- 세종남부소방서가 27일 CGV 세종을 점검했다.
- 여름 휴가철 다중이용시설 화재예방대책 일환이다.
- 소방시설·비상구·초기대응체계를 확인했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종남부소방서가 여름 휴가철을 맞아 다중이용시설 화재 예방과 초기 대응체계 등을 점검했다.
세종남부소방서는 27일 'CGV 세종'을 방문해 여름 휴가철 대비 다중이용시설 화재예방대책 일환으로 현장 행정지도를 진행했다고 밝혔다.
이번 현장지도는 무더위로 냉방기기 사용이 급증하는 시기를 맞아 전기화재 위험요인을 사전에 점검하고 화재 발생 시 초기 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다.
이날 이진호 서장은 현장을 직접 둘러보며 소방시설 정상 작동 여부와 비상구 및 피난통로 확보 상태, 화재 발생 시 초기 대응체계 등을 중점 점검했다.
또한 소방안전관리자의 장기 휴가 시 대리자를 지정해 안전관리 공백을 최소화하고 장마철 전기실 침수 예방을 위한 차수막을 사전에 구비하는 등 현장 맞춤형 안전수칙을 철저히 준수해 줄 것을 당부했다.
이진호 서장은 "여름철은 냉방기기 사용으로 전기화재 위험이 그 어느 때보다 높은 시기"라며 "시민들이 안심하고 시설을 이용할 수 있도록 빈틈없는 예방 활동에 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com