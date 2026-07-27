성남, 해외 의료인 연수생에 한국 의료기기 직접 체험행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 성남시와 성남산업진흥원이 27일 해외연수생 대상 K의료기기 전시체험 행사를 마쳤다.
- 이번 행사는 국산 의료기기 교육훈련센터와 MKA 협력으로 6개국 21명 의료인이 복강경 수술기구 등 첨단 의료기기를 체험했다.
- 성남산업진흥원은 해외 의료인 피드백을 바탕으로 국산 의료기기 인지도·신뢰도를 높여 글로벌 진출을 확대하겠다고 했다.
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[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시와 성남산업진흥원은 '광역형 국산의료기기 교육훈련지원센터' 에서 해외 의료인 연수생 대상 K의료기기 전시체험 행사를 마쳤다고 27일 밝혔다.
행사는 지난 2024년 시작해 올해로 3회째를 맞았으며 각각의 고유사업인 성남 광역형 국산의료기기 교육훈련지원센터와 MKA 사업 간 협력을 통해 해외 의료인에게 국산 의료기기를 직접 체험할 기회를 제공하고 있다.
광역형 국산의료기기 교육훈련센터 사업은 보건복지부와 한국보건산업진흥원이 국산 의료기기의 인지도 제고와 시장 진출 확대를 위해 성남시와 매칭 투자로 진행하는 국내 최초의 중앙정부-지자체 연계 의료기기 교육훈련 사업이다.
올해는 ▲리브스메드의 복강경 수술기구▲큐라코의 배변케어로봇▲메디인테크의 상부소화기 내시경▲메디허브의 디지털 자동주사기▲메디트의 구강 스캐너▲허브바이오텍의 치과 무치악용 스캔바디 키트▲브레인유의 마취심도측정기 등을 체험할 수 있는 기회를 가졌다.
참가자들은 한국보건산업진흥원의 MKA(Medical Korea Academy) 운영 프로그램 참가자들로 몽골, 인도네시아, 키르기스스탄, 루마니아 등 6개국 21명으로 구성된 해외 의료인 연수생들이다.
행사에 참여한 인도네시아 의료인 Nadya Kurnia Putri씨는 "한국의 첨단 의료환경과 수준높은 의료기기를 경험하며 새로운 지식과 인사이트를 얻을 수 있었다"며 "특히 큐라코의 배변케어로봇은 인도네시아에서 접하기 어려운 기술로 자카르타같은 고령인구가 많은 지역에서 활용도가 높을 것으로 기대된다"고 밝혔다.
또 키르기스스탄 의료인 Asel Kerimkulova씨는 "메디허브의 자동주사기 등 한국의 의료기기 디지털화 수준이 매우 놀라웠으며, 이러한 디지털 의료기기 기술이 키르기스스탄에도 빨리 도입되기를 기대한다"고 밝혔다.
행사를 주관한 성남산업진흥원 이주연 원장은 "이번 행사는 한국에 체류한 해외 의료인 연수생에게 국산 의료기기의 우수성을 효과적으로 소개하는 것은 물론 참여기업에는 각국 의료진과의 피드백을 나눌 수 있는 기회가 됐다"며 "앞으로도 한국보건산업진흥원과 협력해 국산 의료기기의 해외 인지도와 신뢰도를 높이고, 대한민국 의료기기 산업의 새로운 기준을 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
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