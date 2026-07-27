추미애 지사 "'접경지대' 대신 '평화지대'로...미군 공여지 장기 임대 제안"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 27일 접경지대를 평화지대로 부르자고 제안했다
- 미군 반환공여지를 국방부가 시군에 장기 임대하는 방식 전환을 촉구했다
- 정부가 후속 조치를 약속하며 경기북부 대전환 기대가 커졌다고 밝혔다
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통일부·행안부 호응...'접경선' 대신 '평화의 선' 명칭 변경 추진 의지
미군 반환공여지 국방부 장기 임대 방식 제안..."난개발 막고 앵커기업 유치"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사는 통일부 주재 연석회의에서 '접경지대'를 '평화지대'로 새로 명명하고, 미군 반환공여지를 국방부가 시·군에 장기 임대하는 방안을 제안했다고 27일 밝혔다.
추 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 통일부 주재로 열린 '접경지역 평화안보 연석회의' 참석 소식을 전하며 이 같은 건의 내용과 정부 측의 반응을 공유했다.
추 지사는 "접경지대를 앞으로는 '평화지대'로 부르자고 제안했다"며 "'이름이 곧 메시지'인 만큼 접경선보다 '평화의 선'으로 부르면 좋겠다"고 밝혔다. 이어 이에 대해 통일부와 행정안전부 모두 긍정적인 반응을 보였다고 전했다.
아울러 추 지사는 경기북부 지역의 숙원인 미군 반환공여지 활용 문제와 관련해 전향적인 방식 전환을 촉구했다.
추 지사는 "재정 여력이 부족한 시·군에 미군 반환공여지를 직접 매수하라고 할 것이 아니라 국방부가 이를 장기 임대해 주는 방식을 제안했다"고 설명했다.
그러면서 "지자체가 재정 부담 때문에 개발이 용이한 아파트 위주의 난개발 유혹에 빠지기 쉬운데 장기 임대를 활용하면 첨단·앵커기업을 유치할 수 있는 기반이 마련된다"고 지적했다.
추 지사는 이번 제안에 대해 정부로부터 "후속 조치가 있을 것이라는 긍정적인 답을 얻었다"며 "동두천, 의정부 등 경기북부 대전환의 새로운 가능성이 열리게 될 것"이라고 기대감을 나타냈다.
1141world@newspim.com