경남농업기술원, 고온기 적응형 여름 사과 품종 개발…기후변화 대응 가속화

붉은색 착색 품종 집중 선발·평가

소비자 여름철 사과 선택 폭 확대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 여름철 고온으로 사과 착색 불량과 상품성 저하 우려가 커지는 가운데 경남농업기술원이 붉은 여름 사과 품종 개발과 재배 기술 개선에 나서며 기후변화 대응형 사과 생산 기반 구축에 속도를 내고 있다.

경남도농업기술원은 지구 온난화로 여름철 고온이 심해지면서 사과 재배 환경이 빠르게 변함에 따라 고온기에도 붉은 과피가 잘 나타나는 여름 사과 품종 개발 연구를 집중 추진하고 있다고 27일 밝혔다.

현재 국내 여름 사과 시장은 7월부터 출하되는 썸머킹, 썸머프린스, 쓰가루 등 녹색 계열 품종이 주로 공급되고 있다.

경남도농업기술원이 최근 지구 온난화로 과수 재배 환경이 급변함에 따라 기후변화와 소비자 수요 변화에 대응하기 위해 여름철 고온에서도 과피 착색이 우수한 사과 품종 개발에 연구 역량을 집중하고 있다.[사진=경남도농업기술원] 2026.07.27

이들 품종은 상큼한 맛으로 소비자 수요를 형성하고 있지만 여름철에도 붉게 착색된 고품질 사과를 찾는 요구가 꾸준히 이어지고 있다.

사과의 붉은색은 안토시아닌 색소가 형성되면서 나타나는데 과실이 익는 시기에 고온이 지속되면 색소 생성이 저해돼 과피 착색이 고르게 이뤄지지 않는 문제가 발생한다. 이 때문에 충분히 성숙한 사과라도 껍질이 옅거나 들쭉날쭉하게 물들어 상품성이 떨어질 위험이 커지고 있다.

경남도농업기술원 사과연구소는 이러한 기후 리스크를 줄이기 위해 고온 환경에서도 과피 색이 안정적으로 발현되는 여름 사과 계통 선발에 나섰다. 여름철에도 붉은색이 잘 나타나는 유망 계통을 우선 선발하고 농가 현장에서 재배했을 때 착색과 생육이 안정적으로 유지되는지를 중점적으로 검증하고 있다.

사과연구소는 고온기에도 착색이 가능한 것으로 확인된 계통을 대상으로 품질 특성, 숙기, 착색 정도, 재배 안정성 등을 종합 평가하고 있다. 동시에 기후변화에 적응할 수 있는 고온 착색 우수 품종을 육성하는 것과 더불어, 반사필름 설치 등 착색을 돕기 위해 투입되는 농작업 부담을 줄일 수 있는 품종과 재배 기술 개발도 함께 추진할 계획이다.

이러한 연구가 성과를 내면 농가는 고온기 착색 불량으로 인한 선별·후처리 부담을 줄이고 소비자는 여름철에 녹색 사과뿐 아니라 붉게 익은 사과까지 선택할 수 있는 폭이 넓어질 것으로 기술원은 보고 있다.

김현수 연구사는 "최근 이상기상과 고온 현상이 잦아지면서 기존 사과 품종의 착색 저하와 생산 안정성 약화가 우려되는 상황"이라며 "기후변화에 선제적으로 대응하기 위해 고온에서도 과피 착색이 원활한 신품종 육성이 필요한 시점"이라고 했다.

사과연구소는 자체 개발한 가공용 사과 '마이'와 신선편이용 사과 '화이트문' 품종을 도내 농가 약 2ha 규모에 시범 보급해 현장 실증 재배를 진행하고 있다.

사과연구소는 시범 재배를 통해 지역 환경 적응성, 생육 특성, 과실 품질, 재배 안정성 등을 검토하고 있으며 향후 대량 보급에 대비한 재배 매뉴얼을 체계화할 방침이다.

news2349@newspim.com