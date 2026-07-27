익산 낭산면 장암마을 '취약지역 개조사업' 추진…정주 기반 확충

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 27일 낭산면 장암마을 취약지역 생활여건 개조사업 추진을 밝혔다.
- 장암마을은 노후주택과 대형차 통행·소음 등으로 주거환경 개선 필요성이 컸다.
- 익산시는 국비 16억 원으로 2027~2030년 노후주택 정비와 기반시설 확충, 휴먼케어 프로그램을 추진할 계획이다.
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[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 생활환경 개선이 필요한 낭산면 장암마을의 주거 여건을 개선하고 안전한 정주환경 조성을 위해 취약지역 생활여건 개조사업을 추진한다고 27일 밝혔다.
익산시 낭산면 장암마을이 대통령직속 지방시대위원회가 주관한 '2027년 농촌 취약지역 생활여건 개조사업' 공모에 선정됐다.
취약지역 생활여건 개조사업은 농촌지역의 열악한 주거환경을 개선하고 생활안전시설과 기반시설을 확충해 주민들의 삶의 질 향상을 지원하는 사업이다.
장암마을은 인근 석산 개발과 군 사격장 영향으로 대형 차량 통행, 소음, 먼지 등 생활 불편이 이어져 왔다. 특히 30년 이상 노후주택이 전체 주택의 82%를 차지하고 65세 이상 고령인구 비율도 51%에 달하는 등 주거환경 개선 필요성이 높았다.
이번 사업 선정으로 익산시는 국비 16억 원을 확보했으며 2027년부터 2030년까지 4년간 사업을 단계적으로 추진한다.
시는 기본계획과 시행계획 수립을 거쳐 노후주택 정비, 마을 기반시설 확충, 하천 절개지 개선 등을 추진해 주민들이 보다 안전하고 쾌적하게 생활할 수 있는 환경을 조성할 계획이다.
또 주민 공동체 활성화를 위한 휴먼케어 프로그램과 역량 강화 교육도 함께 운영해 지속 가능한 마을 발전 기반을 마련할 방침이다.
lbs0964@newspim.com