"K콘텐츠 지속 성장 위한 환경 마련"….콘진원, 방송영상제작사와 소통

AI 핵심 요약beta
- 한국콘텐츠진흥원은 24일 방송영상제작사 소통 간담회를 열었다
- 제작사들은 제작비 상승·투자 위축·IP 확보 등 현안과 정책 개선 필요성을 논의했다
- 콘진원은 논의 내용을 지원사업·정책에 반영해 안정적 제작환경과 K콘텐츠 경쟁력 강화를 추진하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 한국콘텐츠진흥원은 방송영상 제작 현장의 의견을 듣고 산업 경쟁력 강화 방안을 논의하기 위해 '방송영상제작사 소통 간담회'를 개최했다고 27일 밝혔다.
이번 간담회는 지난 24일 서울 CKL기업지원센터에서 진행됐다. 드라마 및 예능·교양 분야 주요 제작사와 드라마제작사협회 등 7개 기관이 참석해 제작 현장의 현안과 정책 개선 과제를 공유했다.
이번 간담회는 최근 방송영상 산업이 직면한 제작환경 변화와 투자 위축, 제작비 상승 등 현안을 공유하고, 산업의 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위한 지원 방향을 함께 모색하고자 마련됐다.
간담회에는 2026년 콘진원 방송영상 제작지원사업 수행 기업인 이매지너스, 박스미디어, 덱스터픽쳐스, 와이랩, 디턴, 스튜디오가온과 드라마제작사협회가 참석했다.
각 기업 대표들은 기업별 사업 추진 현황과 제작 현장의 어려움을 공유하고, 제작비 부담 증가와 투자·편성 환경 악화, 지식재산(IP) 확보 및 활용의 중요성, 제작사와 플랫폼 간 계약 구조 개선, 정부의 정책적 지원 확대 필요성 등에 대해 다양한 의견을 제시했다.
또한 독립 제작사의 지속가능한 성장 기반 마련과 IP 경쟁력 강화를 위한 정책 방향, 창작자 중심의 콘텐츠 기획·개발 환경 조성 방안 등에 대해서도 심도 있는 의견을 나눴다.
송병준 드라마제작사협회장은 "제작사가 안정적으로 콘텐츠를 기획·제작할 수 있는 산업 기반이 마련되어야 K콘텐츠의 경쟁력도 지속될 수 있다"라며 "현장의 의견이 정책에 반영되어 제작 생태계 회복으로 이어지길 기대한다"라고 말했다.
참석자들은 방송영상 제작지원 사업 운영 과정의 개선 과제를 비롯해 제작 생태계 활성화를 위한 정책 방향을 제안했다.
특히 제작사의 IP 경쟁력 강화와 사업화 기반 확대, 창작자와 독립 제작사의 안정적인 제작 환경 조성을 위한 IP 계약 관행 개선 등 정책적 지원 필요성을 공유했다.
아울러 글로벌시장 진출 확대와 IP 기반 사업화, 투자 및 유통 환경 개선을 위한 협력 방안을 논의하고, 정부와 업계가 함께 지속 가능한 방송영상 제작 생태계 조성을 위해 긴밀히 협력해야 한다는 데 뜻을 모았다.
김윤지 콘진원장은 "방송영상산업은 K콘텐츠 경쟁력을 이끌어 온 주요 콘텐츠산업인 만큼 제작 현장의 어려움을 함께 고민하고 실질적인 지원 방안을 마련하는 것이 무엇보다 중요하다"라고 말했다.
이어 "오늘 논의된 다양한 의견을 향후 지원사업과 정책에 적극 반영하여 제작사들이 안정적으로 콘텐츠를 기획하고 제작할 수 있는 환경을 조성하고, K콘텐츠의 지속 성장과 K컬처 확산을 위해 노력할 것"이라고 덧붙였다.
alice09@newspim.com