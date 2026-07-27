부산시, AI 리사이클 디자인 실증기업 모집…8월 7일까지 접수

AI 핵심 요약beta
- 부산시와 부산테크노파크는 27일 AI기반 리사이클 디자인 플랫폼 실증 참여기업을 다음달 7일까지 모집한다고 밝혔다.
- 선정기업은 AI 3D디자인과 재활용 소재 매칭으로 시제품 제작·시험·인증 등 전 과정을 지원받고 플랫폼 고도화에도 참여한다.
- 커피박·굴패각 등 폐자원을 고부가 디자인 소재로 전환해 친환경 제품시장 진출과 자원순환형 산업 기반을 구축한다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 인공지능(AI)을 통해 지역 폐자원에 새 생명을 불어 넣는다.
부산시와 (재)부산테크노파크는 'AI 기반 리사이클 디자인 플랫폼 구축 사업'의 첫 실증 단계로 다음달 7일까지 플랫폼 활용 제품개발과 시제품 제작, 플랫폼 고도화에 참여할 기업을 모집한다고 27일 밝혔다.
모집은 기업이 보유한 제품 아이디어를 기반으로 AI 3D 디자인과 재활용 소재를 결합해 실제 제품화 가능성을 검증하는 현장 중심 실증 프로그램이다.
선정기업은 AI 디자인 플랫폼을 활용해 제품 콘셉트 도출부터 디자인 방향 설정, 소재 추천·매칭, 시제품 제작, 시험·검사·인증 등 제품개발 전 과정을 지원받는다. 감성 언어를 기반으로 한 3D 디자인 시안과 색상·소재·마감(CMF) 추천, 재활용 소재 매칭 기능을 통해 개발 초기 시행착오를 줄이는 데 초점이 맞춰졌다.
참여기업은 플랫폼 활용 과정에서 도출된 개선 사항을 제시하는 실증 파트너로서 플랫폼 고도화에도 참여한다. 시는 초기 단계부터 기업 수요와 활용 경험을 반영해 플랫폼 완성도를 높인다는 계획이다.
사업에는 커피박, 굴패각, 코르크 등 지역 폐자원이 리사이클 원료로 활용되며 컵·키링·트레이·신발부품·슬리퍼·스툴 등 다양한 제품군에 적용될 예정이다. 이를 통해 폐자원을 고부가가치 디자인 소재로 전환하고 지역 제조기업의 친환경 제품시장 진출 기반을 마련한다는 구상이다.
시는 향후 AI 디자인과 재생 소재 데이터베이스(DB)를 구축하고 소재 추천·매칭과 제조기업 연계 기능을 단계적으로 고도화할 방침이다. 아울러 기업 활용 데이터와 개선 의견을 반영해 AI 디자인 품질과 소재 추천 정확도를 지속적으로 보완할 계획이다.
참여를 희망하는 기업은 다음달 7일까지 부산테크노파크 누리집에 게시된 공고를 확인한 뒤 전자우편으로 신청하면 된다.
문정주 미래디자인본부장은 "AI 기술과 지역 폐자원을 결합해 제품개발 부담을 줄이고 사업화 가능성을 높이는 실증 사업"이라며 "지역 기업 중심의 자원순환형 산업 기반을 구축하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com