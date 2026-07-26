[프로축구] 울산, 선두 서울 3-1 제압…에릭·이동경 나란히 1골 1도움

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 울산HD가 선두 FC서울을 꺾고 6경기 만에 승리를 챙겼다.

울산은 26일 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 정규시즌 20라운드 원정경기에서 서울을 3-1로 꺾었다. 울산은 이날 승리로 서울전 5경기 연속 무승(2무 3패) 사슬도 끊었다. 올 시즌 첫 맞대결 1-4 완패도 설욕했다. 에릭과 이동경은 나란히 1골 1도움을 기록하며 울산 공격을 이끌었다.

[서울=뉴스핌] 이동경이 K리그1 2026 정규시즌 서울전에서 득점한 직후 골 세리머니를 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.07.26 football1229@newspim.com

최근 5경기에서 2무 3패로 승리가 없던 울산은 까다로운 서울 원정에서 반등에 성공했다. 울산은 9승 4무 7패, 승점 31로 4위를 유지했다. 2위 전북 현대(9승 6무 5패·승점 33), 3위 강원FC(8승 8무 4패·승점 32)와 격차도 줄였다.

서울은 최근 6경기 무패(5승 1무) 흐름이 끊겼다. 13승 3무 4패, 승점 42로 선두는 지켰지만 2위 전북과의 격차를 더 벌리지는 못했다.

울산은 이날 에릭을 선발로 내세우고 이동경을 최전방에 배치하는 제로톱 전술을 꺼냈다. 초반부터 전방 압박으로 서울 수비를 흔들었고, 승부수는 빠르게 적중했다.

울산은 전반 1분도 되지 않은 시점에서 서울 최준에게 골대를 맞는 슈팅을 허용하며 기선을 뺏겼다. 하지만 전반 4분 이동경이 페널티지역 오른쪽에서 올린 크로스를 에릭이 페널티지역 정면에서 오른발 발리 슈팅으로 마무리하며 선제 득점에 성공했다.

[서울=뉴스핌] 에릭이 K리그1 2026 정규시즌 서울전에서 득점한 직후 골 세리머니를 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.07.26 football1229@newspim.com

에릭에게도 의미 있는 골이었다. 지난해 말 아킬레스건 파열로 전력에서 이탈했던 에릭은 지난 18라운드 대전하나시티즌전에서 복귀했다. 19라운드 인천 유나이티드전에서 시즌 첫 도움을 기록한 데 이어 이날 시즌 첫 골까지 넣었다.

울산은 전반 12분 추가골까지 뽑았다. 에릭이 중원에서 서울 수비수 로스의 공을 빼앗은 뒤 전방으로 쇄도하던 이동경에게 패스했다. 이동경은 골 지역 오른쪽으로 파고든 뒤 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 이동경의 시즌 7호골이었다.

서울도 가만히 있지 않았다. 후반 15분 추격골을 넣었다. 문선민이 페널티아크 정면에서 올린 크로스를 정승원이 가슴으로 잡아낸 뒤 오른발 터닝 슈팅으로 연결해 득점했다. 정승원은 최근 3경기 연속골을 기록했다. 최근 5경기에서 5골을 넣으며 물오른 득점 감각을 과시했다.

이후 서울은 울산을 일방적으로 몰아붙였다. 하지만 울산은 밀집 수비와 조현우 골키퍼의 선방으로 버텼다. 그리고 후반 추가시간 조현우의 골킥을 받은 야고가 역습 상황에서 쐐기골을 터뜨리며 승부에 마침표를 찍었다.

[서울=뉴스핌] 안양 선수단이 K리그1 2026 정규시즌 강원전에서 득점한 직후 기뻐하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.07.26 football1229@newspim.com

안양종합운동장에서는 FC안양(7승 9무 4패·승점 30)이 강원FC(8승 8무 4패·승점 32·3위)를 2-1로 꺾고 5위로 올라섰다. 안양은 전반 2분 최건주의 선제골과 전반 35분 엘쿠라노의 추가골로 앞서갔다. 강원은 후반 추가시간 아부달라가 한 골을 만회하는 데 그쳤다.

인천축구전용경기장에서는 인천 유나이티드(8승 4무 8패·승점 28·6위)와 부천FC(4승 8무 8패·승점 20·11위)가 1-1로 비겼다. 부천은 전반 추가시간 인천 후안 이비자의 자책골로 앞서갔지만, 인천이 후반 38분 페리어의 동점골로 균형을 맞췄다.

광주월드컵경기장에서는 제주SK(7승 6무 7패·승점 27·8위)가 광주FC(1승 7무 12패·승점 10)를 2-1로 눌렀다. 제주는 전반 9분 광주 정지훈에게 선제골을 내줬지만, 전반 39분 오재혁의 동점골과 후반 추가시간 권기민의 극적 역전골로 승부를 뒤집었다. 광주는 최하위에서 벗어나지 못했다.

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