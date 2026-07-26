한국 남자배구, 브라질에 1-3 역전패…제천 평가전 1승 2패 마무리

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 남자배구 대표팀이 브라질과의 세 번째 평가전에서 역전패하며 제천 시리즈를 1승 2패로 마쳤다.

이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국 남자배구 대표팀은 26일 충북 제천체육관에서 열린 브라질과의 국가대표팀 세 번째 평가전에서 세트스코어 1-3(25-16 23-25 22-25 22-25)으로 졌다.

[서울=뉴스핌] 한국 남자배구 대표팀 선수들이 25일 열린 브라질과의 2차 평가전에서 득점을 올리고 함께 기뻐하고 있다. [사진=대한배구협회]

세계랭킹 26위 한국은 지난 22일 1차전에서 세계 7위 브라질을 3-1로 꺾었지만, 2차전에 이어 3차전에서도 1-3으로 패했다. 2026 아이치·나고야 아시안게임과 아시아선수권 등을 앞두고 치른 세 차례 평가전은 1승 2패로 마무리됐다.

출발은 좋았다. 한국은 1세트에서 임성진(국군체육부대), 신호진(현대캐피탈)을 앞세워 25-16으로 첫 세트를 따냈다.

하지만 브라질의 높이에 밀리며 23-25로 2세트를 내줬다. 브라질이 블로킹을 활용해 점수를 얻으며 경기를 주도했다.

3세트도 아쉬웠다. 한국은 시작과 함께 5점을 연속으로 내주며 끌려갔다. 중반 이후 브라질의 범실을 틈타 20-21까지 따라붙었지만, 22-23에서 실점한 뒤 최준혁(대한항공)의 속공 실패로 세트를 내줬다.

세트스코어 1-2로 밀린 가운데 4세트에도 한국은 끝까지 추격했다. 17-19에서 윤서진(KB손해보험)의 수비에 이은 득점과 최준혁의 서브 에이스로 19-19 동점을 만들었다. 그러나 승부처에서 서브 범실이 나왔고, 22-23에서는 브라질의 중앙 속공을 막지 못했다.

한국은 서브 득점에서 5-2로 앞섰지만 블로킹에서 3-12로 크게 밀렸다. 브라질은 신장 218cm의 장신 아웃사이드 히터 마이콩 프랑카가 12점을 올렸고, 사무엘 노이펠트가 양 팀 최다인 19점을 기록했다.

한국에서는 신호진이 15점으로 가장 많은 득점을 올렸다. 정한용(대한항공)이 14점, 윤서진이 10점으로 뒤를 받쳤다. 1세트 공격을 이끌었던 임성진은 9점을 기록했다.

브라질은 국제배구연맹(FIVB) 발리볼네이션스리그(VNL) 일정으로 2군 선수들을 중심으로 대표팀을 꾸렸지만, 2차전부터 마이콩이 합류하며 높이를 강화했다. 한국은 첫 경기 승리 이후 두 경기 연속 브라질의 블로킹과 높은 타점에 어려움을 겪었다.

국내 평가전을 마친 한국은 오는 8월 5일부터 열리는 동아시아 남자선수권대회와 9월 열리는 아시아선수권대회와 아시안게임을 준비한다. 대한배구협회는 이번 평가전 내용을 바탕으로 다음 국제대회에 나설 최종 엔트리를 확정할 예정이다.

football1229@newspim.com