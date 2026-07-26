정찬진·박범진, 클라이밍 유스 챔피언십 금메달…한국 총 6개 메달

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자 스포츠클라이밍 대표팀이 26일 유스 챔피언십에서 금메달 2개를 따냈다
- 정찬진은 U-19 리드 금·볼더링 은, 박범진은 U-19 볼더링 금을 따냈다
- U-17 김하빈·이하율이 은 2개·동 1개를 추가해 총 6개의 메달을 획득했다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 남자 스포츠클라이밍 기대주 정찬진과 박범진이 2026 아르코 월드클라이밍 유스 챔피언십에서 나란히 금메달을 따냈다.
정찬진은 25일(현지시간) 이탈리아 아르코에서 끝난 대회 19세 이하(U-19) 남자부 리드 결승에서 48+를 기록해 안드레아 루도비코 첼레리스(이탈리아·45+)를 제치고 정상에 올랐다.
박범진은 U-19 남자부 볼더링 결승에서 84.5점을 기록해 금메달을 목에 걸었다. 함께 결승에 오른 정찬진은 84.2점으로 박범진에게 0.3점 뒤져 은메달을 차지했다.
정찬진은 리드 금메달에 이어 볼더링 은메달까지 따내며 이번 대회에서만 2개의 메달을 수확했다.
U-17 부문에서도 한국 선수들의 선전이 이어졌다. 김하빈은 U-17 여자부 리드 결승에서 44+를 기록해 하야시 아리사(일본·45+)에 이어 은메달을 차지했다.
이하율도 U-17 남자부 리드 결승에서 42+로 나카타 가즈키(일본·47+)에 이어 은메달을 따냈다. 이어 U-17 남자부 볼더링 결승에서도 59.5점으로 동메달을 추가했다.
한국 청소년 대표팀은 이번 대회를 금메달 2개, 은메달 3개, 동메달 1개 등 총 6개의 메달로 마무리했다.
football1229@newspim.com