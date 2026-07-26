경기도 '공동주택 보수공사 셀프 견적 프로그램' 2026년판 제작·배포

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 26일 공동주택 보수공사 셀프견적 프로그램 2026년판을 제작해 무료 배포했다.
- 이번 프로그램은 최신 재료비·노임단가·시장단가를 반영해 9개 공종의 공사비를 자동 산출하도록 했다.
- 도는 과다 견적과 갈등을 줄이고 투명한 사업 추진 및 입주민 신뢰 제고에 기여할 것으로 기대했다.
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외벽 도장·방수·CCTV 등 9개 공종 지원
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 공동주택 입주자대표회의와 관리주체가 보수공사에 필요한 추정 공사비를 직접 산출할 수 있는 '공동주택 보수공사 셀프 견적 프로그램' 2026년판을 제작해 무료로 배포했다고 26일 밝혔다.
도에 따르면 이번 2026년판 개정 프로그램에는 올해 기준으로 갱신된 재료비와 건설업 시중노임단가, 표준시장단가가 반영돼 최신 물가를 적용한 공사비 산출이 가능하다. 이용자가 공동주택의 공사 물량과 시공 조건 등을 입력하면 최신 단가를 반영한 개략적인 사업비를 자동으로 확인할 수 있다.
견적 산출이 가능한 공종은 ▲ 외벽 도장 ▲ 내벽 도장 ▲ 옥상 우레탄 방수 ▲ 지하주차장 바닥 도장 ▲ 단지 내 보차도 포장 ▲ 아스팔트 single(싱글) 지붕 ▲ 폐쇄회로(CC)TV 교체 ▲ 주차차단기 설치 ▲ 교통안전시설 설치 등 총 9개다.
입주자대표회의와 관리주체는 보수공사 착수 전 해당 프로그램을 통해 예상 사업비를 사전에 가늠하고 공사 범위와 예산 규모를 검토하는 기초 자료로 활용할 수 있다. 해당 프로그램은 경기도 누리집과 경기도 평생학습포털 지식, 공동주택관리정보시스템(K-apt)에서 누구나 무료로 다운로드할 수 있다.
엑셀 사용이 익숙하지 않은 이용자를 위해 경기도 평생학습포털 지식에서는 공사 물량 입력 및 공사비 산출법을 안내하는 동영상 강좌도 함께 운영 중이다.
앞서 경기도는 보수공사비 관련 정보 부족으로 인한 과다 견적이나 입주민 간 갈등 문제를 줄이고자 지난 2022년 전국 최초로 셀프 견적 프로그램을 개발했으며 매년 단가 정보를 수정해 보급하고 있다.
다만 프로그램으로 산출된 금액은 단지별 현장 상태, 공사 여건, 시공 방식 등에 따라 실제 입찰·계약 금액과 차이가 발생할 수 있으므로 사업 초기 예산 수립을 위한 참고용으로 활용해야 한다.
경기도 관계자는 "공동주택의 안전하고 쾌적한 주거 환경을 유지하려면 적정한 보수공사 예산 검토가 필수적"이라며 "셀프 견적 프로그램이 투명한 사업 추진을 돕고 공동주택 관리에 대한 입주민의 신뢰를 높이는 데 기여하기를 기대한다"고 말했다.
1141world@newspim.com