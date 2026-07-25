최원용 평택시장, 폭염 대응 현장 점검…온열질환 예방 이행여부 집중

AI 핵심 요약beta
- 최원용 평택시장이 25일 폭염 대응 긴급 점검을 실시했다
- 건설 현장과 무더위쉼터에서 온열질환 예방수칙 이행을 중점 점검했다
- 평택시는 무더위쉼터·저감시설·취약계층 보호 등 폭염 종합대책을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 최원용 경기 평택시장이 연일 이어지는 폭염으로부터 시민 안전을 지키기 위해 긴급 현장점검에 나섰다.
25일 시에 따르면 점검 대상은 브레인시티 6BL 공공주택 건설 현장과 장안동 코오롱하늘채 무더위쉼터다.
이날 최 시장은 폭염 취약시설 운영 실태와 안전관리 상황을 직접 확인하며 근로자의 온열질환 예방대책 이행 여부를 집중 점검했다.
특히 건설 현장에서는 ▲폭염 시간대 작업 조정 ▲휴식 시간 보장 ▲냉수·그늘 쉼터 제공 ▲응급조치 체계 등 '폭염안전 5대 기본수칙' 준수 여부를 꼼꼼히 살폈다.
최 시장은 "기후변화로 폭염이 일상이 된 만큼 시민의 생명과 안전을 지키는 것이 가장 중요하다"며 "건설 현장 온열질환 예방수칙 준수와 무더위쉼터의 안정적 운영에 최선을 다해달라"고 당부했다.
평택시는 폭염 종합대책에 따라 전담팀을 가동과 함께 ▲무더위쉼터 활성화 ▲폭염 저감 시설 점검 ▲취약계층 보호 ▲건설 현장 예찰 활동을 강화한다는 계획이다.
krg0404@newspim.com