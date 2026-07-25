안양시 '지역 민방위대장 집합교육' 실시…500여 명 참석

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 24일 안양시청서 지역 민방위대장 집합교육을 실시했다
- 교육은 민방위 임무 이해와 재난 비상 대응체계 구축을 목표로 500여명이 참여했다
- 참가자들은 재난 대응·화생방 방호·기본 소양 등 실전 중심 교육을 받고 현장 대응 역량을 강화했다
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시가 안양시청 대강당에서 '지역 민방위대장 집합교육'을 실시했다.
25일 시에 따르면 전날 오전 실시된 이번 교육은 민방위 대장의 임무와 역할에 대한 이해를 돕고 비상 상황이나 재난 발생 시 신속하고 효과적인 대응 체계를 구축하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 안양시 관내 31개 동에서 활동하는 지역 민방위대장 등 500여 명이 참석했다.
참가자들은 민방위 홍보영상 시청을 시작으로 ▲ 각종 재난·재해 발생 시 민방위 대장의 역할 ▲ 화생방 방호 실습 ▲ 화재 및 지진 발생 시 대응 요령 ▲ 민방위 대원으로서의 기본 소양 등 실전에 직접 활용할 수 있는 다채로운 교육 과정을 이수했다.
특히 이번 교육은 행정안전부 지원을 받은 전문 강사진이 참여해 급변하는 재난 환경 속에서 민방위대가 수행해야 할 실질적인 현장 대응 방안을 중점적으로 다룸으로써 참석자들의 실전 역량을 강화하는 데 주력했다.
최대호 안양시장은 "안전이 담보되지 않고서는 안양의 미래 또한 기대할 수 없다"며 "이번 교육을 계기로 민방위대장들이 비상시 시민의 생명과 재산을 보호하는 최일선 파수꾼으로서의 역할을 충실히 수행해 주길 바란다"고 당부했다.
1141world@newspim.com