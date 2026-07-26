서울시, 성수대교 램프 단차 포장 걷어내고 지반 상태 확인

AI 핵심 요약beta
- 서울시는 26일 성수대교 램프 단차 불안 해소 위해
- 29일 밤 현장시험을 하고 램프와 지반 상태를 과학적으로 확인한다
- 시험 후 램프 구간 재포장하고 정밀진단 결과 토대로 보수 방안 마련한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
외부 전문가 참여 현장시험 후 재포장 예정
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 성수대교 램프 진입부 단차에 대한 시민 불안을 해소하기 위해 아스팔트콘크리트 포장을 제거하고 포장 아래 지반 상태를 직접 확인하는 현장시험을 실시한다고 26일 밝혔다.
현장시험은 29일 오후 9시부터 진행된다. 구조·토질 분야 외부 전문가가 참여한다. 포장 아래 구조물의 상태와 지반 지지력까지 객관적이고 과학적인 방법으로 확인할 계획이다.
시험 대상지는 올림픽대로 동호대교→잠실 방향에서 성수대교로 진입하는 남단 램프 구간이다. 현장시험을 위해 29일 오후 9시부터 다음 날 오전 6시까지 해당 램프를 전면 통제한다. 인접한 올림픽대로 4개 차로 가운데 1개 차로도 일부 통제한다.
현장시험 이후에는 램프 진입부부터 교량 접속부까지 재포장해 차량 통행 시 발생하는 덜컹거림을 줄이고 주행 안정성과 승차감을 개선한다.
시는 이번 현장시험과 현재 진행 중인 정밀안전진단 결과를 종합적으로 분석해 시설물 상태를 판단하고, 필요한 경우 보수·보강 방안을 마련할 계획이다.
최진석 서울시 재난안전실장은 "현재까지 점검 결과 구조 안전성에는 문제가 없는 것으로 확인됐으나, 현장시험을 병행해 시민 불안을 해소하고 안전을 최우선으로 시설물 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com