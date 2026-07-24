안양시, 공무원 대상 '공공디자인 역량 강화 교육' 실시

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 24일 공무원 대상 공공디자인 역량 강화 교육을 실시했다
- 교육에서 공공디자인 실무 적용과 진흥계획 활용 방안을 중심으로 강의했다
- 안양시는 공공디자인 가이드라인을 일관 적용해 안전하고 품격 있는 도시 공간을 조성할 방침이다
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전문가 초빙 공공디자인 가이드라인 적용 방안 공유
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 24일 오후 시청 상황실에서 소속 공무원들을 대상으로 '공공디자인 역량 강화 교육'을 실시했다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 교육은 행정 실무에 공공디자인을 효과적으로 접목해 부서 간 업무 칸막이를 없애고 통일된 도시 정체성을 확립하는 동시에 시민 중심의 안전하고 편리한 도시 환경을 조성하기 위해 마련됐다.
교육은 '기획에서 심의, 준공까지-실무자가 알아야 할 공공디자인'을 주제로 열렸으며 공공디자인 전문가인 엄지연 이오디 디자인 대표와 이현성 홍익대 교수가 강사로 나섰다.
주요 강의 내용은 ▲실무자를 위한 공공디자인 길잡이 ▲사례로 보는 공공디자인 업무 적용 ▲공공디자인 진흥계획의 활용 방안 등 단순 이론을 넘어 실제 사업 현장에 적용할 수 있는 실무 지식 중심으로 진행됐다.
안양시는 각 부서가 추진하는 각종 공공사업에 '안양시 공공디자인 진흥계획'과 '공공디자인 가이드라인'을 일관성 있게 적용하도록 관리할 방침이다.
'공공디자인 진흥계획'은 관련 법률에 따라 5년마다 수립하는 법정 계획으로 시는 지역 특성을 반영한 제2차 안양시 공공디자인 진흥계획을 올해 하반기 최종 수립할 예정이다.
안양시 도시계획과 관계자는 "공공디자인은 단순한 도시 외관의 장식을 넘어 시민 안전을 지키고 행정 효율을 높이는 문제 해결 수단"이라며 "각종 사업의 기획 단계부터 가이드라인을 적극 활용해 품격 있는 도시 공간을 만들겠다"고 전했다.
최대호 안양시장은 "시민의 목소리를 적극적으로 수렴해 실효성 있는 진흥계획을 수립하겠다"며 "안전과 배려, 도시의 품격과 지역 특성을 두루 담아 시민의 삶의 질을 높이고 차별화된 도시 정체성을 구축하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com