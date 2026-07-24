한국축구, 올해 6차례 A매치 평가전 임시감독 체제로 치른다

AI 핵심 요약beta
- 대한축구협회가 24일 이사회 열고 회장 선거 개혁과 대표팀 임시 감독 선임 절차를 확정했다
- 대표팀은 11월까지 임시 감독 체제로 6경기 치르고, 아시안컵 두 달 전 정식 감독을 선임하게 됐다
- 협회는 선거인단 확대 포함 선거제도 개혁을 추진하고, 남녀 대표팀 소집 수당을 10만원에서 20만원으로 올렸다
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보궐선거 운영위 구성...선거인단 확대 및 선거제도 수립
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한축구협회가 이용수 회장 직무대행 체제에서 첫 이사회를 열고 차기 회장 선거 개혁과 남자 국가대표팀 임시 감독 선임 절차를 공식 확정했다.
축구협회는 24일 서울 종로구 축구회관에서 제6차 이사회를 개최했다. 정몽규 전 회장의 사퇴 이후 처음 개최된 이번 이사회에서는 선거운영위원회 구성 승인, 대표팀 임시 감독 선발 절차, 선수 수당 인상안 등 현안 전반을 의결했다.
가장 눈길을 끄는 대목은 국가대표팀 사령탑 운용안이다. 홍명보 전 감독의 사퇴로 공석이 된 대표팀은 오는 11월 FIFA A매치 기간까지 임시 감독 체제로 운영된다. 대표팀은 9월과 10월 4경기, 11월 2경기 등 총 6차례의 A매치 평가전을 임시 사령탑 밑에서 치르게 된다.
문제는 일정이다. 2027 아시안컵은 내년 1월 7일 사우디아라비아에서 개막한다. 결국 정식 감독은 대회 개막을 불과 두 달여 앞두고 선임되어 실전 평가전 한 번 제대로 치러보지 못한 채 본선 무대에 오르는 파행을 피할 수 없게 됐다.
임시 감독 선임은 공개채용 방식으로 진행된다. 대한체육회의 '국가대표 선발 및 운영 규정'에 명시된 절차에 따라 국내외 자격요건을 갖춘 지도자를 대상으로 공개 모집한다. 감독 개인뿐만 아니라 코칭스태프를 하나로 묶은 '사단' 형태의 공채다. 세부 자격 요건과 일정은 추후 공고를 통해 공개된다.
회장 궐위에 따른 차기 회장 선거 절차도 본격 착수했다. 이사회는 정관에 따라 회장 사임 20일 이내에 구성해야 하는 선거운영위원회를 외부 인사 중심으로 승인했다. 전원 선거관리 전문가, 학계, 법조계, 언론계 추천 인사로 채워졌다.
협회는 대한체육회의 개정 정관과 박지성 위원장이 이끄는 'K-축구혁신위원회'의 권고안, FIFA 규정 등을 종합적으로 검토해 선거인단을 대폭 확대하는 선거제도 개혁안을 마련한다. 향후 추가 이사회와 대의원총회를 거쳐 규정을 최종 확정한 뒤 본격적인 선거 일정에 돌입할 예정이다.
아울러 대표팀 환경 개선을 위한 수당 인상안도 통과됐다. 남녀 각급 국가대표 선수들의 일일 소집 수당은 기존 10만원에서 20만원으로 100% 인상됐다.
psoq1337@newspim.com