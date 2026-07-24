기대서 전남광주 북구의원 "마을도시재생센터, 인건비 편법 지급"

AI 핵심 요약beta
- 기대서 북구의원이 24일 마을자치도시재생센터의 방만 운영과 보조금 정산 문제를 비판했다.
- 센터가 설립 취지를 잃고 인력·예산만 확대된 채 민간사업지원금과 인건비 위주로 제왕적으로 운영된다고 지적했다.
- 심사·감사 부재와 이사들의 공모사업 수탁 등 비정상 운영을 거론하며 신수정 구청장에게 근본 대책을 촉구했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 기대서 전남광주통합특별시 북구의원이 24일 북구마을자치도시재생센터의 방만한 운영과 지방보조금 정산 문제를 비판했다.
기 의원은 열린 제312회 임시회 제2차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 "센터가 독립성과 자율성만을 지나치게 강조하다 보니 본연의 역할과 설립 취지를 잃어가고 있다"고 진단했다.
그는 "센터는 13명이 근무하고 올해 예산만 13억 4400만원에 달하는 조직이다"며 "그럼에도 인력을 확대했으나 기존 마을만들기지원센터 시절 사업을 그대로 답습하는 데 그치고 있다"고 지적했다.
나아가 "정책기획과 마을의제 발굴, 주민자치 기반 조성 등 설립 당시 약속했던 핵심 기능은 실적조차 찾아보기 어렵고 사업비의 70~90%가 민간사업지원금과 인건비로 쓰여 사업부서인지 중간지원조직인지조차 가늠하기 어려운 지경"이라고 평가했다.
그는 "뚜렷한 근거 규정도 없이 자의적인 판단과 명분만으로 자체 집행 기준을 만들어 정산을 받아 왔고 심지어 센터 소속 이사들마저 직접 공모사업을 수탁받아 강사비와 인건비를 챙겨가는 상식적으로 이해하기 어려운 일까지 벌어졌다"고 비판했다.
아울러 "대표이사와 센터장이 이원화된 구조이지만 실권은 사실상 센터장에게 집중돼 독립성과 자율성이라는 명분 아래 사실상 제왕적으로 운영되고 있다"며 "타 자치구는 대표이사나 센터장 1인이 업무를 총괄하는 것과 비교해도 비정상적"이라고 지적했다.
이어 "심사위원 구성도 해마다 들쭉날쭉해 공정성이 의심되는데도 법인 설립 이후 단 한 차례의 감사도 없었다"고 설명했다.
끝으로 "신수정 구청장은 특단의 의지로 근본적인 대책을 강구하라"며 "집행부 후속조치를 면밀히 살피고 센터가 정상화될 때까지 필요한 행동을 이어가겠다"고 했다.
bless4ya@newspim.com