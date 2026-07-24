의정부시, 장애인보호작업장 솔빛터 설립 20주년 기념식 개최

AI 핵심 요약beta
- 의정부시는 24일 솔빛터 설립 20주년 기념식과 제2대 시설장 취임식을 개최했다
- 행사에서 박미해 시설장은 장애인 자립과 직업재활 환경 개선, 지역사회와의 동반 성장을 비전으로 제시했다
- 솔빛터는 2007년 개소 이후 사회적응훈련·직업교육과 김 생산·임가공 사업으로 장애인 직업재활과 일자리 창출에 기여해왔다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 24일 장애인직업재활시설 솔빛터가 설립 20주년 기념식과 제2대 시설장 취임식을 개최했다고 밝혔다.
이번 행사는 지난 20년간 장애인 당사자들과 함께해 온 솔빛터의 발자취와 성장 과정을 돌아보고 새롭게 취임한 제2대 시설장의 비전과 향후 운영 방향을 공유하기 위해 마련됐다.
이날 기념식에는 주요 내빈을 비롯해 장애인 당사자, 보호자, 지역사회 관계자 등이 참석해 솔빛터의 스무 번째 생일을 축하하고 새로운 도약을 응원했다.
박미해 시설장은 취임사를 통해 "지난 20년 동안 솔빛터를 위해 헌신해 주신 모든 분들과 장애인 당사자들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 이용 장애인의 주체적인 자립과 직업재활 환경 개선을 최우선으로 삼고 지역사회와 함께 성장하는 솔빛터를 만들어 가겠다"고 밝혔다.
김원기 의정부시장은 "지난 20년간 장애인의 직업재활과 자립을 위해 힘써 온 솔빛터 관계자 여러분께 감사드린다"며 "앞으로도 장애인들이 지역사회에서 안정적으로 일하고 자립할 수 있도록 필요한 지원을 이어가겠다"고 말했다.
한편 의정부시 장애인보호작업장 솔빛터는 사단법인 한국장애인부모회 의정부시지부가 운영하고 있다. 2007년 개소 이후 이용 장애인을 대상으로 사회적응훈련, 상담, 직업교육과 함께 김 생산·판매 및 임가공 사업 등을 추진하며 장애인의 직업재활과 일자리 창출에 기여하고 있다.
asj7376@newspim.com