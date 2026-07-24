이재각 진도군수 보건소 점검…출산·재활 강화

AI 핵심 요약beta
- 진도군이 24일 출산부터 재활까지 생애주기별 보건서비스 강화를 추진했다
- 이재각 군수가 출산통합지원센터·재활치료실을 방문해 임신·양육·재활 서비스 확대 방안을 점검했다
- 진도군보건소는 감염병·만성질환·치매·방문건강 관리 등 군민 건강 최우선 보건의료 서비스를 강화하기로 했다
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[진도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 진도군이 출산부터 재활까지 생애주기별 보건서비스 강화를 추진한다.
이재각 진도군수는 최근 진도군보건소를 찾아 주요 보건사업 추진 상황을 점검하고 시설 운영 실태를 확인했다고 24일 밝혔다.
현장 중심 점검을 통해 군민 건강 증진을 위한 정책 실행력을 높이기 위해 이 군수는 출산통합지원센터를 방문해 영유아 프로그램 참여 부모들과 간담회를 갖고 임신·출산·양육 과정의 애로사항을 청취했다.
이 군수는 "임신부터 양육까지 이어지는 지원 체계를 강화해 실질적인 도움이 되도록 하겠다"며 출산 친화 환경 조성 의지를 밝혔다.
재활치료실에서는 프로그램 운영 현황을 점검하고 재활 서비스 접근성 확대 필요성을 강조했다.
그는 "군민이 관외 이동 없이 보건소에서 지속적인 재활치료와 운동 서비스를 받을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
이 군수는 "보건소는 예방과 치료, 재활, 출산·양육 지원까지 담당하는 핵심 기관"이라며 "군민 건강을 최우선에 두고 보건의료 서비스를 강화하겠다"고 밝혔다.
현장 점검 후에는 직원 간담회를 열어 애로사항을 듣고 "군민 건강을 지키는 최일선 역할에 감사하다"며 현장 중심 보건행정 강화를 당부했다.
진도군보건소는 출산 지원과 재활치료를 비롯해 감염병 예방, 만성질환 관리, 치매 관리, 방문 건강관리 등을 확대하기 위해 마련됐다.
Khyeon0424@newspim.com