무안군, 공약평가단 30명 구성…군민 15명 공개추첨 선발

AI 핵심 요약beta
- 무안군이 24일 민선9기 공약 이행 평가단을 공개 모집했다
- 평가단은 군민 등 30명 이내로 구성해 공약 이행 상황을 점검한다
- 신청은 내달 6일까지이며 활동 기간은 9월부터 2030년 6월까지다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 무안군이 민선 9기 공약 이행을 점검할 평가단을 공개 모집한다고 24일 밝혔다.
무안군은 지난 23일부터 내달 6일까지 공약이행평가단 참여 희망자를 접수한다고 밝혔다. 평가단은 군민과 시민단체 추천 인사, 전문가 등 30명 이내로 꾸려진다.
이 가운데 15명은 공개 모집 후 무작위 추첨으로 선발해 대표성과 공정성을 높인다. 나머지 15명은 관련 분야 경험과 전문성을 갖춘 인사를 위촉해 구성할 방침이다.
평가단은 민선 9기 임기 동안 공약 이행 상황을 점검하고 세부 실천과제에 대한 의견을 제시한다. 또 공약 변경이나 조정 필요성에 대한 심의 역할도 맡는다.
신청 자격은 공고일 기준 만 19세 이상으로 무안군에 주소를 둔 군민이다. 활동 기간은 오는 9월부터 2030년 6월까지다.
참여 희망자는 군 홈페이지에서 신청서를 내려받아 이메일로 제출하거나 군청 기획실 방문 접수가 가능하다.
김산 군수는 "공약 추진 과정에 군민 의견을 폭넓게 반영하기 위해 마련됐다"며 "군정 참여 기회 확대에 관심 있는 군민들의 참여를 바란다"고 말했다.
ej7648@newspim.com