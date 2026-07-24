전남광주교육청 인사평정위원 4명 무작위 공개추첨 선정

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시교육청이 24일 지방공무원 인사평정위원을 직원 공개추첨으로 선발했다.
- 5~8급 지방공무원이 직급별로 참여해 무작위 추첨을 실시해 인사 개입 여지를 줄이고 절차 투명성을 높였다.
- 교육청은 공개추첨 도입으로 인사행정 신뢰도와 근무성적평정 수용성이 높아질 것으로 기대하고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주교육청이 지방공무원 인사평정의 공정성 확보를 위해 위원 선정을 공개추첨 방식으로 전환했다.
전남광주통합특별시교육청은 24일 광주청사 북카페에서 광주지역 지방공무원 근무성적평정위원회 위촉직 위원 4명을 직원 공개추첨으로 선발했다고 밝혔다.
근무성적평정위원회는 5급 이하 지방공무원의 근무성적평정 점수를 심사·결정하는 기구로 승진과 전보 등 인사 운영 전반의 기준이 되는 핵심 조직이다.
이번 추첨은 사전 공개모집을 통해 선발된 5~8급 지방공무원 가운데 직급별 1명씩 참여해 진행됐다. 무작위 방식으로 위원을 선정함으로써 특정 인사 개입 여지를 줄이고 절차적 투명성을 강화하는 데 초점이 맞춰졌다.
교육청은 직원이 직접 참여하는 추첨 방식 도입으로 인사행정의 신뢰도가 높아질 것으로 보고 있다. 특히 근무성적평정 결과에 대한 내부 수용성을 높이는 효과도 기대하고 있다.
김두석 총무과장은 "공개추첨은 인사 절차 전반의 투명성을 높이기 위한 조치"라며 "지속적인 제도 개선을 통해 공정하고 신뢰받는 조직문화를 정착시키겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com