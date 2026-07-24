파주시 "조선대학교와 함께 대학병원 시대 연다"

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 24일 조선대병원 건립을 본격화했다
- 조선대는 500병상 종합병원을 2032년 말 개원 목표로 제안했다
- 파주시는 2027년 상반기 협약 체결을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시민의 숙원 사업인 대학병원 건립이 본격화된다.
24일 시에 따르면 사업 시행자인 파주 메디컬 클러스터㈜는 지난 23일 사업계획 평가위원회를 열고 우선 협상 대상자로 학교법인 조선대학교를 선정했다.
조선대학교는 500병상, 25개 진료 과목을 갖춘 종합병원을 2029년 말 착공해 2032년 말 개원하는 것을 목표로 제안했다.
우선 24시간 응급의료센터와 중환자실, 수술실 등을 갖출 예정이다. 그동안 파주와 경기북부 주민은 중증·응급 상황에서 고양·서울 등 다른 지역 병원에 의존해왔으나 옮기지 않고 지역 내에서 치료받는 진료 체계를 구축하겠다는 구상이다.
아울러 소아·필수 의료를 강화하고 인공지능(AI)·디지털 헬스케어 기반의 스마트 병원을 운영하며 지역 병의원과의 진료 협력도 추진할 계획이다.
손배찬 시장은 "파주시민의 오랜 숙원사업인 대학병원 건립이 우선 협상 대상자 선정에 그치지 않고 실질적인 착공으로 이어질 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"며 "사업이 차질 없이 추진되도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
파주시는 앞으로 사업시행자, 조선대학교와 함께 구체적인 사항을 협의한다. 계획대로 착공·개원할 수 있도록 협의해 2027년 상반기를 목표로 사업 협약을 체결한다는 구상이다.
skyimhan@newspim.com