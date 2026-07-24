남원시, 폭염 대응 온열질환 예방 총력…취약계층 건강관리 강화

AI 핵심 요약beta
- 남원시보건소가 24일 온열질환 증가에 따라 응급실 감시체계와 취약계층 관리를 강화했다고 밝혔다
- 보건소는 9월30일까지 응급실 감시와 폭염TF 공조로 온열질환 발생을 실시간 모니터링하고 있다
- 보건소는 취약계층 방문관리와 교육을 실시하며 수분섭취·실내생활·폭염특보 확인 등 예방수칙 준수를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
보건인력 49명 투입, 안부 확인·가정방문·쿨토시 지원 등 현장 밀착 관리
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시보건소가 전국적인 폭염으로 온열질환자가 증가함에 따라 응급실 감시체계 운영과 건강취약계층 집중 관리에 나선다고 24일 밝혔다.
보건소는 지역 응급실 운영 의료기관과 협력해 오는 9월 30일까지 '온열질환 응급실 감시체계'를 운영하고 실시간 핫라인을 통해 온열질환 발생 현황을 모니터링하고 있다.
또 남원시 폭염 TF와 상시 정보공유 체계를 유지하며 폭염 피해 최소화에 행정력을 집중하고 있다.
폭염이 지속되는 시기에는 열사병과 열탈진 등 온열질환 발생 위험이 높아지는 만큼 시민들의 각별한 주의와 예방수칙 실천이 요구된다고 보건소는 설명했다.
이에 보건소는 보건인력 49명을 투입해 만성질환자 등 건강취약계층을 대상으로 안부 전화와 가정방문을 실시하고 쿨토시 등 폭염 예방물품을 지원하는 방문건강관리 서비스를 강화하고 있다.
경로당 등을 직접 찾아가 온열질환 예방수칙과 응급처치 교육도 병행하고 있다.
보건소는 폭염 예방을 위해 갈증이 나지 않아도 규칙적으로 물을 마시고 시원한 환경을 유지하며 낮 시간대 야외활동을 자제해야 한다고 당부했다. 또 기상정보와 폭염특보를 수시로 확인하고 어르신, 야외근로자, 어린이, 기저질환자는 더욱 주의해야 한다고 강조했다.
gojongwin@newspim.com