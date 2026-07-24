익산시, 폐석재 순환자원 활용 확대…석재산업 경쟁력 강화

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기후에너지환경부 고시 반영, 순환자원정보센터 등록 통해 현장 활용 가능

유해물질 검사·품질기준 충족 폐석재 재활용, 업체 처리 부담 완화 기대

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 폐석재의 현장 활용을 확대하고 자원순환을 활성화하기 위해 순환자원 제도 안내와 관련 업계 홍보를 강화한다고 24일 밝혔다.

시는 폐석재가 순환자원 활용 대상 품목에 포함됨에 따라 석재업계를 대상으로 활용 절차와 준수사항을 안내하고 제도 정착을 지원할 방침이다.

익산시가 버려지던 폐석재를 순환자원으로 활용한다.[사진=익산시]2026.07.24 lbs0964@newspim.com

그동안 폐석재는 활용 가치가 높음에도 폐기물 관련 규제를 받아 재활용과 현장 활용에 제약이 있었다. 하지만 지난 5월 기후에너지환경부의 '순환자원 지정 등에 관한 고시' 시행으로 일정 요건을 충족한 폐석재는 순환자원으로 활용할 수 있게 됐다.

순환자원으로 지정되는 폐석재는 석재 가공 과정에서 발생한 부산물 가운데 유해물질 시험과 품질검사를 거쳐 환경성과 안전성이 확인된 품목이다.

폐석재를 순환자원으로 활용하려는 개인과 법인, 단체는 순환자원정보센터에 관련 정보를 등록해야 하며 고시에서 정한 품목별 기준과 준수사항을 충족해야 한다.

활용 이후에는 매년 2월 말까지 생산·판매·사용 실적을 순환자원정보센터에 등록해야 한다.

시는 이번 제도 시행으로 석재 제조업체의 폐기물 처리 부담이 줄어들고 골재와 건설·조경자재 등 다양한 분야에서 재활용이 확대돼 자원순환 활성화와 산업 경쟁력 향상에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

조우영 익산시 지역전통산업과장은 "폐석재의 순환자원 활용은 자원순환을 촉진하고 석재산업의 지속가능한 발전에도 기여할 것"이라며 "지역 향토산업인 석재산업의 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com