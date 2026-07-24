전남광주 동구의회 "만성적 예산 부족, 보통교부세 직접 교부해야"

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시 동구의회는 24일 자치구 보통교부세 직접 교부 촉구 성명을 발표했다.
- 동구의회는 자치구 재정 불균형의 원인이 보통교부세 직접 교부 제외에 있다며 현 제도를 모순이라 비판했다.
- 동구의회는 정부와 국회에 지방교부세법 개정과 자치구 행정 수요에 맞는 재원 합리적 배분을 요구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 동구의회가 자치구 재정 불균형 해소와 합리적인 예산 배분을 요구하고 나섰다.
동구의회는 24일 청사 본회의장에서 '전남광주통합특별시 자치구 보통교부세 직접 교부 촉구 성명'을 발표했다고 밝혔다.
동구의회는 "지난 1일 대한민국 최초의 광역행정통합체인 전남광주통합특별시가 출범하며 20조원 규모의 정부 지원으로 수도권 집중에 따른 인구소멸 위기 대응의 발판을 마련했다"고 밝혔다.
그러나 "자치구는 여전히 만성적인 예산 부족과 이에 따른 사회적 인프라 부족 현상을 겪고 있다"며 "가장 큰 원인은 자치구가 보통교부세 직접 교부 대상에서 제외돼 있는 현행 재정제도에 있다"고 지적했다.
특히 "통합특별시의 보통교부세를 산정할 때 자치구의 인구와 행정 수요가 반영됨에도 그에 따른 재원이 자치구로 직접 배분되지 않는 모순점"을 짚었다.
동구의회는 "자치구는 과거 광주시의 근간이자 대주민 행정 최전선에 있는 핵심 주체"라며 "시·군과 역할이 동일하면서 인구는 훨씬 많음에도 현행법상 보통교부세를 직접 받지 못하고 광역지자체 교부세마저 수많은 조건에 매여 있는 실정"이라고 비판했다.
이에 따라 "정부와 국회가 지방교부세법을 조속히 개정해 자치구에 대한 보통교부세 직접 교부 근거를 마련함과 동시에 전남광주통합특별시가 보통교부세 산정 과정에 반영된 자치구 행정 수요에 맞게 재원이 합리적으로 배분되도록 재정 운영 방식을 개선해야 한다"고 요구했다.
bless4ya@newspim.com