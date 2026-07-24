전주시의회·전북신용보증재단, 소상공인 경영안정 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 전주시의회가 24일 전북신용보증재단과 소상공인 경영안정 협력 간담회를 열었다
- 참석자들은 금융지원 확대와 현장 중심 지원체계 구축, 지역경제 활력 회복 방안을 논의했다
- 양측은 긴밀한 협력을 통해 소상공인·자영업자 지원책 마련과 서민경제 회복에 힘쓰기로 했다
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시의회가 전북신용보증재단과 지역 소상공인과 자영업자의 경영 안정을 위한 협력체계를 강화하고 지역경제 활성화 방안을 논의했다고 24일 밝혔다.
전주시의회는 전날 의장실에서 최주만 의장과 한종관 전북신용보증재단 이사장 등 관계자들이 참석한 가운데 간담회를 열고 고금리·고물가 장기화로 경영난을 겪는 소상공인의 부담 완화와 지역경제 회복을 위한 협력 방안을 논의했다.
이날 참석자들은 소상공인과 자영업자에 대한 실질적인 금융지원 확대와 현장 중심의 지원체계 구축, 지역경제 활력 회복을 위한 상호 협력 필요성에 뜻을 모았다.
한종관 이사장은 "지역 소상공인과 자영업자가 위기를 극복하고 자립할 수 있도록 현장 중심의 금융지원 정책을 적극 추진하겠다"며 "전주시의회의 지속적인 관심과 협력을 부탁드린다"고 말했다.
최주만 의장은 "어려운 경제 여건 속에서도 지역경제의 버팀목 역할을 해주고 있는 전북신용보증재단 관계자들에게 감사드린다"며 "앞으로도 긴밀한 협력을 통해 소상공인과 자영업자에게 실질적인 도움이 되는 지원책을 마련하고 서민경제 회복을 위한 의정활동에 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com