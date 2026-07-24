中国江苏省代表团访问京畿道 聚焦投资、半导体等领域交流

纽斯频通讯社水原7月24日电 韩国京畿道政府23日表示，来韩出席"京畿道—江苏省联合工作机制"第二次联席会议的中国江苏省代表团当天访问京畿道，并向新任京畿道知事（省长）秋美爱转交江苏省省长刘小涛的就任贺信，双方围绕深化地方务实合作进行了交流。

韩国京畿道政府与到访的中国江苏省代表团合影。【图片=京畿道政府提供】

据介绍，江苏省外事办公室副主任金尚军一行当天访问京畿道厅，向京畿道国际合作局局长朴根均（音）转交了刘小涛致秋美爱的贺信。刘小涛在贺信中祝贺秋美爱就任京畿道知事并表示，希望进一步扩大双方合作，打造中韩地方政府合作典范，为中韩战略合作伙伴关系发展注入新的活力。

"京畿道—江苏省联合工作机制"于2024年双方缔结友好关系后设立，旨在推动经济投资、气候环境、农业技术、人才培养、卫生医疗等领域交流合作。继2025年首次会议在江苏省举行后，第二次会议于今年在京畿道召开。

会议重点围绕七个领域合作展开讨论，包括国际交流优秀案例推广、企业投资"一站式"服务、应对气候变化环境合作、果树和蔬菜新品种培育技术交流、青少年互访、卫生医疗领域合作以及公务员交流等。

另外，江苏省是中国经济大省，也是韩国企业对华投资的重要集聚地，三星电子、SK海力士、LG电子等韩国大型企业均在江苏设有投资项目。江苏省与京畿道自2011年以来一直保持交流合作。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社