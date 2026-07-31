금요일·음력 6월 18일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 31일(금요일·음력 6월 18일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 살아 있는 동안 최고의 행운을 만나겠다.
72년생 : 손을 잡고 가는 것이 좋겠다.
84년생 : 장애물이 없어지고 탄탄대로이겠다.
96년생 : 곤란하고 어렵던 일이 해결되겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 도전하면 도전할수록 성공 가능성이 높겠다.
73년생 : 사람 복, 물건 복이 좋은 운세다.
85년생 : 만남을 피하는 것이 좋겠다.
97년생 : 재물을 조심하는 것이 좋겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 상대방의 입장을 존중해야 하겠다.
74년생 : 생각 못한 일이 벌어질 수 있겠다.
86년생 : 나의 이름을 불러주는 이가 있겠다.
98년생 : 문 밖에서 손을 흔드는 사람이 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 꼬이고 또 꼬이는 형국이겠다.
75년생 : 매사가 부정적으로 보일 수 있겠다.
87년생 : 말로 인해 낭패를 당할 수 있겠다.
99년생 : 말과 행동을 조심하는 것이 좋겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 은근과 끈기가 요구되겠다.
76년생 : 자신의 게으름을 경계해야 하겠다.
88년생 : 오래된 사랑이 찾아오겠다.
00년생 : 꼬였던 일이 풀릴 수 있겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 희망이 보이기 시작하겠다.
77년생 : 눈에 보이게 성과가 나타나겠다.
89년생 : 사람으로부터 어려움을 당하겠다.
01년생 : 행복한 사랑이 찾아오는 일이 있겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 이별도 행복임을 알 수 있겠다.
78년생 : 사랑을 선택하는 것이, 신의 한 수이겠다.
90년생 : 변하면 돈과 명예 찾아오겠다.
02년생 : 다시 꼭 한번 만났으면 하는 사람을 보겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 경사스러운 일이 생기겠다.
79년생 : 재물이 몰려드는 형국이겠다.
91년생 : 희망이 현실이 되겠다.
03년생 : 먼 길 떠나는 계기가 되겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 꼼꼼하게 챙겨보는 것이 좋겠다.
80년생 : 모든 것이 돈으로 귀결되겠다.
92년생 : 무엇보다 중요한 것은 사람이겠다.
04년생 : 굳게 마음먹고 일을 시작해야 하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 원했던 일이 이루어지겠다.
81년생 : 머리가 맑아지는 일을 만나겠다.
93년생 : 생각한 대로 결과가 있겠다.
05년생 : 평생 소원하는 일이 현실에서 이루어지겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 인기도 끌고 명예도 얻는다.
82년생 : 어렵던 일들이 모두 해소되겠다.
94년생 : 그 사람의 입장을 존중해야 하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 변화만이 일을 살리는 길이 되겠다.
83년생 : 자신을 믿고 가는 것이 중요하다.
95년생 : 새로운 일에서 큰 성과가 나가겠다.