경기도 '제2회 공공기관 통합채용' 133명 선발...9월 5일 필기시험

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 24일 도내 25개 공공기관 직원 133명 통합채용 계획을 공고했다
- 필기시험은 9월5일 실시하며 원서 접수는 8월10일부터 14일까지 통합채용 누리집에서 진행된다
- 경기도는 공정한 채용 절차로 유능한 인재 유치를 기대한다고 밝혔다
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원서 접수 8월 10일~14일 통합채용 누리집서 진행
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 경기주택도시공사(GH) 등 도내 25개 공공·유관기관 직원 133명을 채용하는 '2026년 제2회 경기도 공공기관 직원 통합채용시험 시행계획'을 24일 공고했다고 밝혔다.
도에 따르면 기관별 채용 인원은 ▲경기주택도시공사 50명 ▲경기도경제과학진흥원 8명 ▲경기도수원월드컵경기장관리재단 6명 ▲경기도일자리재단 6명 ▲킨텍스 6명 ▲경기도장애인체육회 6명 ▲경기도미래세대재단 5명 순으로 많다.
이어 ▲경기테크노파크 4명 ▲경기도의료원 4명 ▲경기도평생교육진흥원 4명 ▲경기도시장상권진흥원 4명 ▲경기평택항만공사 3명 ▲경기교통공사 3명 ▲경기연구원 3명 ▲경기콘텐츠진흥원 3명 ▲차세대융합기술연구원 3명 ▲경기도사회서비스원 3명 등이다.
이 밖에 경기관광공사(2명), 경기대진테크노파크(2명), 경기복지재단(2명), 경기도사회적경제원(2명), 경기문화재단(1명), 한국도자재단(1명), 경기환경에너지진흥원(1명), 경기도체육회(1명)도 신규 채용에 나선다.
경기도 공공기관 통합채용시험은 채용 절차의 투명성과 공정성을 확보하고 응시자들에게 폭넓은 시험 기회를 제공하기 위해 지난 2015년 도입됐다.
올해 하반기 필기시험은 오는 9월 5일 치러진다. 원서 접수는 8월 10일부터 14일까지 경기도 공공기관 통합채용 누리집을 통해 진행된다. 응시자는 누리집에 접속한 뒤 희망하는 기관을 선택해 지원하면 된다. 자세한 채용 분야 및 자격요건은 경기도 누리집과 통합채용 누리집에서 확인할 수 있다.
이문환 경기도 공공기관담당관은 "'공정·혁신·포용의 경기'를 함께 만들어갈 유능하고 역량 있는 인재들의 많은 관심과 적극적인 지원을 기대한다"고 말했다.
1141world@newspim.com