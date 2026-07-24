유니스, 日 미니 1집 첫 콘셉트 포토 공개

AI 핵심 요약beta
- 그룹 유니스는 31일 일본 미니 1집을 발매했다
- 유니스는 스쿨룩 콘셉트 포토로 하이틴 매력을 선보였다
- 타이틀곡 '기미서머'로 Y2K 감성 서머송을 선보였다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 유니스(UNIS)가 청량 하이틴의 정수가 담긴 앨범을 발매한다.
유니스는 지난 17일부터 23일까지 일본 첫 번째 미니앨범 '유니스파클(UNI☆Sparkle!)'의 스쿨-스타일 버전 콘셉트 포토를 순차 공개했다.
|[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 유니스의 일본 첫 미니앨범 콘셉트 포토. [사진=F&F엔터테인먼트] 2026.07.24 alice09@newspim.com
콘셉트 포토에는 스쿨룩으로 한층 발랄한 매력을 드러낸 유니스의 모습이 담겨있다. 멤버들은 리본 타이와 니트 베스트 등 각자의 개성을 살린 교복 스타일링으로 하이틴 감성을 물씬 풍겼다.
그뿐만 아니라 이들은 디지털카메라와 다이어리, 사탕, 선글라스 등 아기자기한 소품을 더해 설렘 가득한 수학여행의 한 장면을 연출했다.
현재 유니스는 첫 일본 앨범 발표를 앞두고 다양한 프로모션을 전개 중이다. 특히 이들은 지난 17일 첫 미니앨범의 타이틀곡 '기미서머(GimmeSummer☆)' 음원과 뮤직비디오 풀버전을 파격 선공개하며 기대감을 한껏 드높였다.
유니스의 일본 첫 미니앨범 '유니스파클'은 Y2K 무드가 깃든 일본 팝 컬처 감성을 바탕으로 멤버들의 반짝이는 매력을 담아낸 작품이다.
타이틀곡 '기미서머'는 유니스의 첫 서머송이다. 이 곡은 사랑과 우정에 바쁜 소녀들의 진짜 청춘의 모습을 그려냈다.
유니스는 오는 31일 일본 미니 1집 '유니스파클!'을 발표하고 본격적인 활동에 돌입한다.
alice09@newspim.com