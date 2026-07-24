전국 광역 단체장 7월 24일 일정

AI 핵심 요약beta
- 박찬대 인천시장이 24일 시의회 임시회 본회의에 참석했다.
- 신용한·우상호·전재수·박완수·이원택·민형배·허태정·조상호·박수현 등은 지역 현안 및 예산·축제 관련 일정을 소화했다.
- 이철우 경북도지사와 추경호 대구시장은 24일 공식 일정이 없다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲ 박찬대 인천시장
- 인천시의회 임시회 본회의 (10:00)
▲신용한 충북지사
-충북연구원 이사회(14:00 충북연구원)
초록우산 어린이재단 충북 아이리더 발대식(16:15 엔포드호텔)
▲우상호 강원도지사
13:30 2026년 상반기 적극행정 우수공무원·우수팀 시상식 (신관 대회의실)
14:00 실국별 주요업무 보고회 (본관 소회의실)
17:00 속초시장 면담(통상상담실)
17:30 춘천시장 면담(집무실)
▲전재수 부산시장
- 인터뷰-동국대 동창회보(09:10 집무실)
- 제338회 임시회 2차 본회의(10:00 시의회 본회의장)
▲박완수 경남지사
- 우주항공복합도시·남해안권 발전 특별법 건의를 위한 국회 방문( 10:30 국회본관)
- 제9회 경상남도 투자유치자문위원회(11:30 서울 롯데호텔)
- 기획예산처 장관 간담회(14:00 한국재정정보원)
▲이원택 전북지사
- 부안 신재생에너지단지현장방문 (10:50 부안 신재생에너지단지)
- 새만금 현장방문 (15:00 새만금 일원)
▲민형배 전남광주특별시장
- 기획예산처장관 간담회(10:00 한국재정정보원)
- 전남대 패키지 지원대학 선정을 위한 협약식(16:00 광주청사 비즈니스룸)
▲허태정 대전시장
-제4차 본회의(폐회)(10:00 본회의장)
-대전광역시 주민자치회 활성화 특강(14:00 대강당)
-주한EU[유럽연합]대사 예방(15:00 응접실)
▲조상호 세종시장
-상권활성화 비상대책위원회(15:00 집현실)
-시정5기 읍·면·동 시민과의 대화(한솔동)(17:00 한솔동 행복누림터)
-제24회 세종 조치원복숭아축제(20:00 시민운동장 보조경기장)
▲박수현 충남지사
-2027년 정부예산 확보 기획예산처 방문(11:00 서울)
-국토교통부 방문(15:00 세종)
▲ 이철우 경북도지사
- 공식 일정 없음
▲추경호 대구광역시장
- 공식 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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