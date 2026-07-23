의정부소방서, 여름철 화재 예방 위한 숙박시설 컨설팅 실시

AI 핵심 요약beta
- 의정부소방서가 23일 금오동 숙박시설을 찾아 화재안전컨설팅을 했다.
- 여름철 숙박객 증가에 대비해 화재 예방과 초기 대응능력 강화에 중점을 뒀다.
- 노후 전기·대피체계 점검 등 자율 안전관리 유도하며 안심 숙박환경 조성에 힘쓰기로 했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부소방서는 숙박시설 화재안전주간을 맞아 의정부시 금오동 소재 숙박시설을 방문해 화재안전컨설팅을 실시했다고 23일 밝혔다.
이번 현장 방문은 여름철 숙박시설 이용객 증가에 대비해 화재 예방과 초기 대응 능력을 강화하기 위해 마련됐다. 특히 화재 발생 시 다수 인명피해로 이어질 수 있는 숙박시설 특성을 고려해 관계자의 안전의식을 높이는 데 중점을 뒀다.
주요 컨설팅 내용은 ▲노후 전기제품과 전기배선의 화재위험성을 안내하는 화재안전컨설팅▲객실 내 간이완강기 적정 설치 여부 확인▲재난 발생 시 초기 대응요령 및 대피체계 점검▲여름철 부주의 화재 예방 수칙 안내 등이다. 소방서는 관계자의 자율적인 안전관리를 유도하고 화재 취약요인을 사전에 개선하도록 적극 지도할 방침이다.
조창근 의정부소방서장은 "숙박시설은 불특정 다수가 이용하는 시설인 만큼 작은 위험요인도 대형 화재로 이어질 수 있다"며 "관계자의 철저한 안전관리와 초기 대응체계 구축을 통해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 숙박환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com