4연패 노리는 이민성호, AG 조추첨서 사우디·카타르와 한 조

AI 핵심 요약beta
- 대한민국 U-23 남자축구 대표팀이 23일 사우디·카타르와 같은 D조 편성돼 금메달 4연패 도전에 나섰다
- 한국은 중동 강호들과 한 조로 힘든 대진이지만 한 경기 덜 치러 체력 면에서는 유리하다
- 여자대표팀은 북한·방글라데시·미얀마와 F조에 속해 8강 진출과 8년 만의 메달 획득을 노린다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 금메달 4연패에 도전하는 대한민국 U-23 남자 축구 대표팀이 중동의 강호 사우디아라비아, 카타르와 겨루는 험난한 대진표를 받아 들었다.
아시안게임 조직위원회가 23일 진행한 조 추첨 결과에 따르면, 이민성 감독이 이끄는 한국은 사우디, 카타르와 함께 D조에 배정됐다. 이번 대회 남자 축구는 총 15개 팀이 참가해 4개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다. A~C조에는 4개 팀이 속한 반면 한국이 속한 D조는 3개 팀만 경쟁한다. 각 조 1, 2위가 8강에 진출해 토너먼트로 우승팀을 가린다.
한국은 톱시드를 받았으나 2포트 사우디와 3포트 카타르를 동시에 만나는 까다로운 대진을 맞았다. 최악은 피했지만 결코 방심할 수 없는 구성이다. 다만 4팀이 속한 다른 조에 비해 한 경기를 덜 치르는 점은 체력 안배 면에서 긍정적이다.
2014 인천 대회부터 3회 연속 금메달을 목에 건 한국은 이번 대회에서 전무후무한 4연패를 노린다. 이민성호는 배준호(스토크 시티), 양민혁(토트넘), 김지수(브렌트퍼드) 등 유럽파 9명을 대거 소집했다. 와일드카드로는 북중미 월드컵을 경험한 양현준(셀틱), 엄지성(스완지 시티), 이기혁(강원 FC)이 합류해 힘을 보탠다.
신상우 감독이 이끄는 여자 축구 대표팀은 북한, 방글라데시, 미얀마와 F조에 편성됐다. 여자 축구는 3개 조 상위 1, 2위 6개 팀과 3위 중 성적이 좋은 2개 팀이 8강에 오른다. 강호 북한은 까다로운 상대지만 약체인 방글라데시, 미얀마와 한 조가 되어 8강 진출 전망은 밝다. 항저우 대회 8강에 그쳤던 여자 대표팀은 8년 만의 메달 획득을 노린다.
▲ 2026 아시안게임 남자축구 조편성
A조 일본, 태국, 키르기스스탄, 홍콩
B조 중국, UAE, 이란, 북한
C조 베트남, 우즈베키스탄, 필리핀, 쿠웨이트
D조 대한민국, 사우디아라비아, 카타르
▲ 2026 아시안게임 여자축구 조편성
E조 일본, 대만, 베트남, 태국
F조 대한민국, 북한, 방글라데시, 미얀마
G조 중국, 필리핀, 우즈베키스탄, 홍콩
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