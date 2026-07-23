남양주시, 서울 강동구와 광역철도망 구축 협력 현안 논의

[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 서울 강동구와 수도권 동북부 광역철도망 연계 및 지하철 9호선·3호선 환승 체계 구축을 위해 협력에 나섰다고 23일 밝혔다. 양 측은 강동하남남양주선과 송파하남선 추진 상황을 공유하고 둔촌오륜역을 매개로 한 3·9호선 연계 방안을 논의했다.

23일 이수희 강동구청장이 남양주를 방문해 최현덕 남양주시장과 광역철도망 연계와 시민 이동 편의 향상을 위한 주요 교통 현안 간담회를 가졌다.[사진=남양주시]

최현덕 남양주시장은 이날 이수희 강동구청장과 광역철도망 연계 및 시민 이동 편의 향상을 위한 주요 교통 현안을 놓고 간담회를 가졌다. 이번 간담회는 이수희 강동구청장의 남양주시 방문을 계기로 마련됐으며 두 지자체가 철도 분야 현안을 두고 공식 협력 논의를 진행한 것은 처음이다.

이날 양측은 왕숙신도시 광역교통개선대책에 포함된 강동하남남양주선(서울 지하철 9호선 연장)과 하남 교산신도시 광역교통개선대책에 포함된 송파하남선(서울 지하철 3호선 연장)의 추진 상황을 공유했다. 특히 서울 지하철 9호선과 3호선을 연계하는 환승체계를 구축하기 위한 방안을 두고 집중 논의가 이뤄졌다.

남양주시는 왕숙신도시 광역교통개선대책의 핵심 사업인 강동하남남양주선이 적기에 개통될 수 있도록 강동구의 적극적인 협력을 요청했다. 강동하남남양주선은 서울 9호선을 하남·남양주 방향으로 연장하는 광역철도사업으로 개통 시 남양주 왕숙신도시와 서울 도심 간 접근성이 크게 개선될 것으로 기대된다.

강동구는 하남 교산신도시 광역교통개선대책에 포함된 송파하남선 노선을 강동구 방면으로 조정해 9호선 둔촌오륜역과 연결하는 구상을 설명했다. 송파하남선은 송파구 오금역에서 하남시청역까지 이어지는 3호선 광역철도 연장사업으로 중간에 9호선 둔촌오륜역을 경유해 3·9호선 환승체계를 구축하는 방안이 검토되고 있다. 강동구는 이 노선 조정에 남양주시의 협력을 요청했다.

최현덕 남양주시장과 이수희 강동구청장은 강동하남남양주선과 송파하남선이 연계될 경우 약 250만 명에 이르는 수도권 동북부 주민의 이동 편의 증진과 광역교통 체계 강화에 중요한 역할을 할 것이라는 데 의견을 함께했다. 두 노선이 본궤도에 오를 경우 경기 동부·동북부와 강남권 주요 거점 간 이동 시간이 크게 단축될 것으로 예상된다.

특히 송파하남선이 9호선 둔촌오륜역과 연결되고 여기서 3호선으로 환승이 가능해질 경우 남양주를 비롯한 수도권 동부 지역 9호선 이용객은 수서역(KTX·GTX-A), 고속터미널역, 남부터미널역, 가락시장, 예술의전당, 삼성서울병원 등 강남권 주요 거점을 보다 편리하게 이용할 수 있게 될 전망이다. 이는 경기 동부 신도시 주민들의 직주근접성과 강남 접근성을 동시에 높이는 효과가 기대되는 구상이다.

남양주시는 현재 둔촌오륜역에 9호선 완행열차만 정차하고 있는 만큼 향후 9호선 연장 노선과의 환승 효과를 극대화하기 위해 급행열차 정차가 필요하다는 의견도 강동구 측에 전달했다. 둔촌오륜역 급행 정차가 실현될 경우 3·9호선 환승 시 강남권 이동 시간 단축 효과가 더욱 커질 것으로 관측된다.

최현덕 남양주시장은 "광역철도망 구축에는 지자체 간 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다"며 "이번 간담회를 계기로 강동구를 비롯한 관계 기관과 적극적으로 협력해 시민들이 체감할 수 있는 광역교통망을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

이수희 강동구청장도 송파하남선과 강동하남남양주선 연계를 통해 강동·하남·남양주를 아우르는 동부권 광역철도축을 완성하겠다는 의지를 밝힌 것으로 전해졌다.

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