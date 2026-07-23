전남광주 공공기관 통합 첫 논의…"중복 기능부터 재정비"

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시는 23일 공공기관 통합방향을 논의했다
- 유사 명칭·기능 기관은 통합하고 중복 없는 기관은 특별시 체계에 맞게 정비한다
- 민형배 시장은 통합을 통해 시민서비스 강화·고용안정·전문성 확보를 강조했다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시는 23일 광주청사 중회의실에서 산하 공공기관의 통합 방향을 논의했다고 밝혔다.
이날 회의는 민형배 시장이 주재로 열렸으며 지역 공공기관장이 모두 참석했다.
명칭과 기능이 유사한 기관부터 통합을 추진하겠다는 목표가 공유됐으며 중복 기능이 없는 기관은 특별시 체계에 맞게 정비하겠다는 방침이다.
현재 지방 공공기관은 광주 18개, 전남 21개, 공동운영 2개 등 총 41곳이 있다.
기관별로 꾸려진 통합전담팀(TF)을 중심으로 쟁점사항 협의, 통합안 마련, 조직체계, 통합조례안 및 정관안, 본사위치, 노사협의, 시민서비스 유지방안 등을 협의한다.
민형배 시장은 "공공기관 통합은 단순히 기관 수를 줄이기 위한 것이 아니라 시민에게 더 나은 공공서비스를 제공하기 위한 재정비"라면서 "기능을 통합하되 시민서비스는 더욱 강화하고 직원들의 고용안정과 기관의 전문성도 함께 확보해 통합특별시의 위상에 맞는 공공기관 체계를 구축하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com