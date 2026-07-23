경기도교육청, 방학 중 초등돌봄우수모델 지원 사업 전국 최다 선정

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 23일 방학 중 초등돌봄 공모서 3곳이 선정됐다고 밝혔다.
- 연천군은 최우수 모델로, 남양주·화성도 우수모델로 뽑혔다.
- 도교육청은 방학 돌봄 공백 해소 협력망을 강화하기로 했다.
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[수원=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도교육청은 교육부가 주관한 '2026년 방학 중 초등돌봄·교육 우수모델 지원 사업' 공모에서 연천군·남양주시·화성시 등 도내 3개 지역이 최종 선정돼 전국에서 가장 많은 선정 지역을 배출했다고 23일 밝혔다.
이번 사업은 방학 중 돌봄과 교육 기회가 상대적으로 부족한 지역 초등학생을 지원하기 위해 교육지원청과 지방자치단체가 협력해 지역 맞춤형 초등 돌봄·교육 통합 모델을 구축·운영하는 프로젝트다. 특히 연천군은 수도권·강원권 전체를 통틀어 가장 높은 평가를 받아 최우수 모델로 이름을 올렸다.
연천군은 오전에는 학교 돌봄과 중식을 제공하고 오후에는 거점학교 특색 프로그램과 함께 군부대·지역대학·문화체험기관을 연계한 현장 체험학습을 운영하는 '밀착형 온종일 돌봄체계'를 선보인다.
남양주시의 경우 9개 거점학교에서 국악·예술·독서·생태 등 지역 기관과 연계한 프로그램을 운영하고 있으며 겨울방학에는 참여 학교를 68개로 확대할 계획이다.
화성시는 읍·면지역 38개 학교 돌봄교실 이용 학생에게 '화성시 행복밥상 사업'과 연계한 무상 중식을 제공하고 다함께돌봄센터의 일시 돌봄도 확대 운영해 방학 중 돌봄 공백 해소에 나선다.
경기도교육청은 그동안 광역·기초·현장 단위 초등돌봄·교육협의체를 중심으로 교육지원청, 시·군 지자체, 학교, 지역돌봄기관 간 급식·이동프로그램·시설을 연계하는 협력 체계를 구축해 왔다.
도교육청은 이번 성과를 계기로 여름·겨울방학 기간에도 돌봄과 배움의 공백이 발생하지 않도록 지역 협력 네트워크를 한층 더 강화해 나간다는 방침이다.
asj7376@newspim.com