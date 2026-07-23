[종합] 합수본 "투표율 허위입력 정황 발견"…'선관위 통계조작' 의혹 확산

AI 핵심 요약beta
- 검경 합동수사본부가 23일 중앙선관위 등 압수수색을 실시해 투표율 조작 정황을 수사했다.
- 지역 선관위 실무자들이 투표자 수 오입력 은폐 위해 통계 수치를 임의 수정하고 내부 메신저로 숫자 맞추기를 모의한 정황이 포착됐다.
- 조작 정황이 사실로 확인될 경우 단순 관리 부실을 넘어 과거 선거까지 포함한 조직적 통계 조작 의혹으로 수사가 확대될 가능성이 제기됐다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태의 진상규명을 위한 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 차장검사)가 중앙선거관리위원회 직원들의 '투표율 조작' 정황을 포착하고 강제수사에 나섰다.
이번 투표율 조작 의혹이 사실로 확인될 경우, 선관위의 단순한 관리 부실을 넘어 조직적인 '통계 조작' 의혹으로 사태가 확대될 것이란 관측이 나온다.
23일 법조계에 따르면, 합수본은 이날 언론 공지를 통해 "중앙선관위 등에 대한 1차 압수수색 이후 선거일 투표용지 부족상황의 진상규명을 위한 추가 증거 확보를 위해 오늘 중앙선관위, 송파구, 강남구, 서초구 선관위 등을 압수수색 중에 있다"고 밝혔다.
이어 "이번 지방선거에서 중앙선관위, 경기도 선관위 관계자들의 투표율 허위 입력 정황을 발견하고, 공전자기록위작 및 공무집행방해 혐의로 대상자들에 대한 압수수색도 함께 진행 중"이라고 덧붙였다.
합수본은 지역 선관위 실무자들이 투표자 수 오입력 실수를 은폐하기 위해 전산상 통계 수치를 임의로 수정한 정황을 확인한 것으로 알려졌다.
또한 합수본은 선관위 실무자들이 투표자 수 오입력 상황을 상부에 보고하지 않고, 내부 메신저를 통해 '숫자 맞추기'를 모의한 정황도 포착했다.
앞서 합수본은 지난달 11일 중앙선관위, 지난달 24일 서울시·송파구 선관위 관계자 사무실 등을 압수수색하며 선거 당일 각 선관위의 대응 정황을 규명하는 데 주력했다.
또한 합수본은 각 선관위 직원들을 참고인 신분으로 연일 소환 조사하며, 투표용지 부족 사태의 전말을 재구성하는 데 수사력을 집중해왔다.
이번 선관위의 투표율 조작 정황이 사실로 확인될 경우, 합수본의 수사가 과거 선거에서의 투표율 조작 여부 등 그동안의 선거 관리 전반으로 확대될 수 있다는 관측이다.
hong90@newspim.com