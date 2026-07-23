여수시, 섬박람회 앞두고 공직사회에 '무오차 운영' 당부

AI 핵심 요약beta
- 여수시가 23일 개막 45일 앞두고 대책회의를 열었다
- 전시관·교통·안전·보건 등 준비 상황을 종합 점검했다
- 개막 전까지 현장 점검과 보완 회의를 이어가기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 여수세계섬박람회 개막을 45일 앞두고 전남광주통합특별시 여수시가 전시관·교통·안전·보건·관광수용태세 등 전 분야를점검하는 현안 대책 토론회를 열어 준비 상황을 재점검했다.
여수시는 지난 22일 시청 상황실에서 서영학 시장과 부시장, 2026여수세계섬박람회 조직위원회 사무총장, 국·소·단장 등 30여 명이 참석한 가운데 박람회 성공 개최를 위한 현안 대책 토론회를 열어 현장 준비 상황과 세부 실행계획을 종합 점검했다고 23일 밝혔다.
참석자들은 전시관 영상 시연을 통해 전시 연출 계획을 공유하고 교통·안전·보건·관광수용태세 등 분야별 추진 상황과 예상되는 문제점을 점검하며 대응 방안을 모색했다.
특히 박람회 기간 방문객 불편을 최소화하기 위해 ▲관광수용태세 확립과 안전·보건 관리▲전시 콘텐츠 보강▲행사장 통합 시운전▲사전 리허설▲부서별 지원 사업 등을 주요 과제로 제시했다.
서영학 여수시장은 "2026여수세계섬박람회는 여수가 세계적인 체류형 해양관광도시로 도약하는 계기"라며 "모든 계획을 현장에서 검증하고 시민과 방문객의 작은 불편까지 개선해 달라"고 주문하고 "개막일까지 전 공직자가 한 치의 오차도 없는 수용태세를 갖춰 달라"고 말했다.
여수시는 이번 토론회에서 도출된 개선 사항을 신속히 보완하고 개막 전까지 정기적인 현장 점검과 분야별 점검 회의를 이어가며 준비 상황을 지속 점검할 방침이다.
chadol999@newspim.com