남원시·전북대, 남원글로컬캠퍼스 활성화…지역인재 양성 기반 확대

AI 핵심 요약beta
- 남원시와 전북대가 23일 글로컬캠퍼스 협약을 체결했다
- 양측은 S10 사업으로 지역인재 양성체계를 구축하기로 했다
- 교육·연구 확대와 정주여건 조성 협력을 이어가기로 했다
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국가전략산업 인재양성·정주여건 조성·공동사업 발굴 협력체계 구축
[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시는 전북대학교와 남원글로컬캠퍼스 활성화와 지역인재 양성을 위한 협력체계 구축에 나섰다고 23일 밝혔다.
남원시와 전북대학교는 이날 남원시청 시장실에서 '성장엔진 연계 지역인재 양성(서울대 10개 만들기·S10)' 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.
협약식에는 양충모 남원시장과 양오봉 전북대학교 총장을 비롯한 관계자들이 참석했으며 양 기관은 S10 사업의 성공적인 추진과 남원글로컬캠퍼스 활성화를 위해 협력을 강화하기로 했다.
이번 협약에 따라 양 기관은 남원글로컬캠퍼스 교육·연구기능 확대, 국가전략산업 연계 산업인력 양성, 지역인재 양성 및 정주여건 조성, 지역발전 연계 공동사업 발굴 등 다양한 분야에서 협력을 추진할 계획이다.
또 국가전략산업 수요에 대응하는 교육·연구기능 확대와 산업수요 기반 인재양성 체계 구축을 위해 협력을 이어가고 남원글로컬캠퍼스를 지역과 대학이 함께 성장하는 교육거점으로 육성해 나갈 방침이다.
이번 협약은 민선 9기 핵심 공약인 남원글로컬캠퍼스의 안정적인 운영 기반 마련과 지역인재 양성체계 구축의 출발점으로 평가된다.
양충모 남원시장은 "남원글로컬캠퍼스가 지역과 대학이 함께 성장하는 교육거점으로 자리 잡을 수 있도록 전북대학교와 협력을 더욱 강화하고 지역인재 양성과 지역발전을 위한 다양한 사업을 지속 추진하겠다"고 말했다.
한편 남원시와 전북대학교는 남원글로컬캠퍼스 조성, 행복기숙사 건립, 유학생 정주지원 등 다양한 협력사업을 추진하고 있으며 앞으로도 지역발전을 위한 협력을 확대해 나갈 계획이다.
gojongwin@newspim.com