에버랜드, 아기 판다 생후 50일 공개…체중 2.3kg

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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 에버랜드는 23일 국내에서 세 번째 자연번식으로 태어난 아기 판다의 생후 50일 근황을 공개했다.

아기 판다는 에버랜드 판다월드에서 생활하는 엄마 아이바오와 아빠 러바오 사이에서 지난 6월 3일 오전 10시 53분 태어났으며 2020년 푸바오와 2023년 쌍둥이 판다 루이바오·후이바오에 이어 우리나라에서 태어난 네 번째 암컷 자이언트 판다다.

생후 50일 아기 판다 모습.[사진=에버랜드]

에버랜드에 따르면 아기 판다는 출생 당시 체중 171g에서 생후 50일째 진행된 건강검진에서 2.3kg을 기록하며 약 13배 증가한 것으로 나타났다.

성장 단계에 맞춰 최근 양쪽 눈을 모두 떴고 목에 힘이 붙어 스스로 고개를 가누기 시작했으며 바닥에 엎드려 배밀이를 하는 등 행동도 활발해지고 있다.

태어날 때의 뽀송뽀송한 태모는 서서히 빠지고 판다 특유의 선명한 흑백 무늬가 또렷해지면서 외형도 한층 판다답게 변하고 있다.

엄마 아이바오는 건강한 상태를 유지하고 있으며 강철원·송영관 등 에버랜드 주키퍼와 수의사, 중국 판다보호연구센터에서 파견된 판다 전문가들이 24시간에 가까운 밀착 관리로 산후 회복과 아기 판다 육아를 지원하고 있다.

엄마 아이바오 품에 안긴 생후 50일 아기 판다 모습.[사진=에버랜드]

강철원 주키퍼는 "엄마 아이바오의 지극한 모성애와 사육사들의 정성 어린 보살핌으로 아기 판다가 건강하게 자라고 있다"며 "앞으로도 막둥이의 성장에 많은 관심과 응원을 부탁드린다"고 말했다.

한편 에버랜드는 지난 13일부터 19일까지 에버랜드와 뿌빠TV 유튜브 채널, 인스타그램, 주토피아 네이버 카페 등 자사 온라인 채널을 통해 전국민을 대상으로 아기 판다 이름 공모를 진행했다.

일주일간 1만 건이 넘는 댓글이 달리는 등 뜨거운 호응이 이어졌으며 에버랜드는 접수된 이름 후보들을 취합해 최종 선정 방식과 발표 시기를 검토 중이다.

아기 판다의 성장 과정과 근황은 에버랜드, 뿌빠TV 등 유튜브 채널과 블로그, 주토피아 네이버 카페 등 에버랜드 온라인 채널을 통해서도 확인할 수 있다.

seraro@newspim.com