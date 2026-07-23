수원도시재단, '왕의 시장 테마관광' 프로그램 운영 시작

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[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 수원도시재단이 수원남문시장과 수원화성을 연계한 체류형 관광상품 '왕의 시장 테마관광'을 선보이며 역사·문화·먹거리가 어우러진 특화 관광 프로그램 운영에 나선다.

수원도시재단은 수원남문시장과 수원화성 일대의 역사·문화 자원, 전통시장 먹거리를 결합한 '왕의 시장 테마관광'을 개발하고 본격 운영을 시작했다고 23일 밝혔다.

왕의시장테마관광 홍보포스터.[사진=수원도시재단]

이번 사업은 중소벤처기업부 '수원남문시장 백년시장육성사업'의 일환으로 수원남문시장의 공동 브랜드 '1796 수원남문시장' 인지도를 높이고 방문·체류·소비가 선순환하는 관광 모델을 구축해 지역 상권 활성화를 도모하는 데 목적을 두고 있다.

재단은 낮과 밤, 내국인과 외국인, 가족과 연인 등 다양한 방문객 수요를 반영해 총 8개의 체험형 테마 프로그램을 구성했다.

모든 프로그램은 당일 코스로 운영되며 야시장과 인근 관광지를 연계한 '불취무귀 왕의 야시장 투어', 청사초롱을 들고 수원천 일대를 걷는 야간 도보 프로그램 '야간 산책', 시장에서 구입한 먹거리로 즐기는 '미식 피크닉', 2030세대 대상 '커플 매칭 미션투어', 시장 내 공방을 연계한 '공예 원데이클래스', 정조대왕의 발자취를 따라가는 '스토리 해설투어', 외국인 대상 '글로벌 팸투어', 남문시장 일대 8개 시장을 둘러보는 '스탬프 투어' 등으로 구성됐다.

특히 남문시장 일대 8개 시장을 자유롭게 둘러보는 '스탬프 투어'는 별도 사전 신청 없이 누구나 무료로 참여할 수 있도록 해 접근성을 높였다.

외국인 유학생과 글로벌 인플루언서를 대상으로 한 '글로벌 팸투어'는 수원남문시장과 수원화성 일대를 해외에 홍보하기 위한 특화 프로그램으로 별도 운영된다.

재단은 전통시장 바우처와 점포 체험 프로그램을 연계해 관광객 방문이 실제 전통시장 소비로 자연스럽게 이어지도록 유도한다는 계획이다.

오는 9월까지 야시장 투어, 미식 피크닉, 글로벌 팸투어 등 25회 이상 프로그램을 운영해 국내외 관광객 800명 이상을 유치하는 것이 목표다.

이병진 수원도시재단 이사장은 "정조의 역사와 수원화성의 매력을 품은 수원남문시장에서 걷고 먹고 체험하는 '왕의 시장 테마관광'이 2026 수원 방문의 해를 앞두고 대표 관광 콘텐츠로 자리 잡기를 기대한다"며 "차별화된 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 지역 상권에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.

'왕의 시장 테마관광' 세부 프로그램 내용 및 참가 신청 방법은 수원도시재단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

seraro@newspim.com