首尔外国游客流动分析：明洞仍最热门 K-文化景点持续升温

纽斯频通讯社首尔7月23日电 韩国首尔AI基金会22日发布的一项分析报告显示，外国游客在首尔的旅游目的地正由明洞、景福宫等传统热门景点逐步扩展至K-文化拍摄地、传统市场和登山景点等多元化旅游资源。

【插图=AI生成 周钰涵 记者】

首尔AI基金会以首尔16处主要旅游景点为对象，对2025年外国游客流动情况进行了分析。结果显示，以日均流动人口计算，各景点外国游客数量较上年增长9.2%至12.1%。

此次分析涵盖N首尔塔、北村韩屋村、骆山公园等K-文化拍摄地，南大门市场、广藏市场等传统市场以及北汉山、冠岳山、北岳山、峨嵯山等首尔主要登山景点。分析采用SK电讯外国游客流动人口数据和谷歌地图用户评价数据。

数据显示，外国游客到访人数最多的景点为明洞，日均约10.0910万人次；其次分别为N首尔塔（5.7370万人次）、三成站及COEX会展中心（4.6813万人次）、江南站（4.1210万人次）和弘大商圈（4.0213万人次）。

从增幅来看，东大门设计广场（DDP）外国游客数量同比增长12.1%，位居首位；弘大商圈和骆山公园均增长10.5%，广藏市场增长10.4%。

按外国游客占景点游客总量比例统计，N首尔塔外国游客占比最高，为55.7%；其次为明洞（47.1%）、南大门市场（28%）、三成站及COEX会展中心（26.4%）和东大门设计广场（19.6%）。

报告显示，不同国家和地区游客的旅游偏好存在差异。景福宫、北村韩屋村等历史文化景点较受越南、菲律宾、新加坡等东南亚游客欢迎；明洞、南大门市场、广藏市场等购物景点则吸引较多日本和中国游客；首尔林和圣水洞较受美洲游客青睐，北村韩屋村欧洲游客占比相对较高。

报告还显示，首尔山岳正成为新的旅游热点。外国游客到访人数最多的是北汉山，日均约4015人次；其后依次为北岳山（2169人次）、冠岳山（1192人次）和峨嵯山（729人次）。其中，峨嵯山外国游客数量同比增长11.8%，增幅居首；冠岳山增长10%。

根据谷歌地图评价分析，外国游客对首尔旅游景点总体满意度较高。其中，景福宫以4.7分（满分5分）获得最高评分；首尔林积极评价占比达到79.9%，位居首位。不过，报告认为，外语导览、路线指引及配套便利设施等方面仍有进一步完善空间。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社