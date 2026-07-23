KB금융 "상반기 총 1조 6626억원 사회적 가치 창출"

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = KB금융그룹(회장 양종희)은 포용금융과 사회공헌 활동을 통해 올해 2분기에 8340억원의 사회적 가치를 창출했다고 23일 밝혔다. 상반기 누적 기준으로는 총 1조 6626억원이다.

KB금융은 고객, 주주·투자자, 지역사회 등 다양한 이해관계자들과 소통하고자 금융·비금융 부문의 ESG 경영활동을 통해 사회에 미친 긍정적 영향을 화폐가치로 산출한 '사회적 가치 성과'를 공개하고 있다.

이번 상반기 측정 결과는 단순히 투입한 비용이 아니라 사회에 만들어낸 실질적인 변화를 객관적으로 확인하고, 그 결과를 바탕으로 사회적 수요가 높은 분야에 지원을 집중하기 위한 취지다.

청년과 중소기업, 지역사회의 지속가능한 성장 기반을 마련하고, 금융 취약계층 지원과 사회안정망 강화를 통해 국민의 일상 회복과 안전에 기여한 성과가 반영됐다.

KB금융은 금융취약계층이 경제적으로 자립하고 다시 일어설 수 있도록 맞춤형 금융지원과 신용회복 프로그램을 지속 확대하고 있다. 채무조정과 신용상담, 금리 부담 완화 등을 통해 금융 사각지대를 줄이고 안정적인 경제 생활을 지원하는 한편, 전세사기와 보이스 피싱 등 금융범죄 예방과 피해자 지원에도 힘쓰고 있다.

또한 금융범죄 피해자 금융상담과 심리회복 프로그램을 연계하고, 경찰청과 협력해 보이스피싱 예방 콘텐츠를 제작·배포하고, 농촌·전통시장 대상 예방교육 등을 실시하고 있다. 이와 함께 고령운전자 교통안전을 지원하는 등 금융을 넘어 국민의 일상 속 위험을 줄이고 사회안전망을 강화하기 위한 활동도 지속 확대하고 있다.

KB금융은 청년들이 안정적으로 사회에 진입하고 미래를 준비할 수 있도록 자산 형성부터 취업, 교육, 창업까지 아우르는 다양한 지원사업을 추진하고 있다. KB청년미래적금을 통해 중장기 자산 형성을 돕고, KB굿잡 취업박람회를 비롯한 일자리 연계 프로그램으로 청년과 우수 중소기업의 연결을 확대하고 있다. 또한 AI 핵심인재 양성, 청년 창업 지원, 자립준비청년 지원 등을 통해 청년들이 역량을 키우고 스스로 성장할 수 있는 기반 마련에도 힘쓰고 있다.

또 중소기업과 소상공인이 변화하는 산업환경에 대응하고 미래 경쟁력을 높일 수 있도록 산업안전 개선과 AI 전환, 녹색전환 등을 지원하고 있다. KB착한푸드트럭 사업을 통해 노후 푸드트럭 개보수와 맞춤형 컨설팅, 행사 참여 기회를 제공하고 있으며, 사업 역량 강화와 판로 확대를 바탕으로 새로운 매출 기회를 창출하는 선순환 구조를 구축하는데 중점을 두고 있다.

산업안전 분야에서는 안전기술을 보유한 기업을 육성하는 동시에 해당 기술과 제품을 안전 인프라가 취약한 중소기업 현장에 적용하는 성과기반 사회공헌 모델을 추진하고 있다. 이를 통해 우수 안전기술의 현장 확산과 중소기업의 작업환경 개선에도 기여하고 있다.

지역 밀착형 사회공헌도 추진 중이다. KB작은도서관과 온동네 교육·돌봄센터 등을 통해 지역의 교육·돌봄 인프라를 확충하고, 국·공립 미술관과 박물관 연계 문화사업을 통해 주민들의 문화예술 접근성을 높이고 있다. 또한 농촌 에너지 자립마을을 조성해 지역주민들이 일상에서 변화를 체감하고 지역사회가 지속가능한 성장 기반을 마련할 수 있도록 지원을 확대하고 있다.

KB금융 관계자는 "사회적 가치 측정은 얼마나 많은 비용을 투입했는지가 아니라 사회에 어떤 변화를 만들어냈는지를 객관적으로 확인하는 과정"이라며 "앞으로도 측정 결과를 바탕으로 청년과 중소기업, 지역사회는 물론 금융취약계층과 국민의 안전을 위한 지원을 지속 확대하며 사회와 함께 성장하는 금융을 실천해 나가겠다"고 말했다.

[사진= KB금융그룹]

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