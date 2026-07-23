씨어스 모비케어, 뇌졸중 환자 대상 국내 첫 임상연구 국제학술지 게재

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모비케어, 기존 검사 대비 심방세동 검출률 3배 높아

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 웨어러블 AI 진단 모니터링 기업 씨어스가 자사 제품 모비케어(mobiCARE™)를 활용한 임상연구 결과를 뇌졸중·뇌혈관질환 분야 국제학술지 'Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases'에 게재했다고 23일 밝혔다.

이번 연구는 원인불명 색전성 뇌졸중(ESUS) 환자를 대상으로 국내 최초로 진행된 전향적 다기관 임상연구다. 가톨릭대학교 은평성모병원, 한림대학교 강동성심병원, 순천향대학교 부천병원, 가천대학교 길병원, 서울시보라매병원, 인제대학교 상계백병원, 조선대학교병원 등 국내 8개 의료기관이 참여했다.

회사에 따르면 급성 허혈성 뇌졸중 환자 113명을 대상으로 72시간 패치형 심전도와 기존 24시간 홀터 모니터링을 동시에 적용해 심방세동(AF) 검출 성능을 비교했다. 72시간 패치형 심전도의 심방세동 검출률은 16.7%로 기존 24시간 홀터 모니터링(5.6%)보다 약 3배 높게 나타났다.

SCI(E) 국제학술지 Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases에 게재된 모비케어 임상연구 논문. [사진=씨어스]

초기 검사에서 심방세동이 확인되지 않았던 환자를 대상으로 6개월 후 추가 장시간 모니터링을 시행한 결과 누적 검출률은 18.9%까지 증가했다. 이는 기존 검사에서 발견되지 않은 심방세동을 추가로 검출하며 장시간 웨어러블 심전도 모니터링의 임상적 유용성을 입증한 결과다.

모비케어는 국내 1,100여 개 의료기관에서 70만 건 이상의 심전도 검사에 활용되고 있다. 심방세동은 혈전을 형성해 뇌졸중을 유발하는 대표적인 부정맥으로, ESUS 환자에서는 조기 발견이 재발 예방과 치료 전략을 결정하는 중요한 요소다.

송희석 씨어스 CTO 부사장은 "이번 연구는 모비케어가 순환기내과를 넘어 신경과 영역에서도 활용될 수 있는 임상 근거를 확보했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 다양한 질환과 진료과를 대상으로 임상 연구를 확대해 모비케어의 적용 범위를 넓히고, 글로벌 시장 진출을 뒷받침할 임상 근거를 지속적으로 축적해 나가겠다"고 말했다.

한편 씨어스는 최근 획득한 미국 FDA 510(k) 품목허가를 기반으로 미국을 비롯한 글로벌 시장 확대에 나설 계획이다.

nylee54@newspim.com