카카오그룹, 서클과 손잡고 디지털 자산 인프라 협력

AI 핵심 요약beta
- 카카오그룹은 23일 서클과 업무협약을 체결했다
- 양사는 결제·정산·디지털자산 연결 등 협력을 추진했다
- 카카오는 원화 스테이블코인 검토와 일상화 전략을 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 카카오그룹이 글로벌 핀테크 기업과 협력해 디지털 자산 사업에 본격 시동을 걸었다.
카카오, 카카오페이, 카카오뱅크 등 카카오그룹은 서클 인터넷 그룹과 전략적 업무협약을 체결하고 블록체인 기반 결제 인프라와 디지털 자산 기술 분야 협력을 추진한다고 23일 밝혔다.
양사는 카카오의 플랫폼 및 금융 서비스와 서클의 글로벌 결제·블록체인 인프라를 결합해 결제와 정산, 디지털 자산 연결 등 다양한 영역에서 협력 기회를 모색한다. 특히 원화 기반 스테이블코인과 토큰화 금융 서비스 가능성도 검토할 계획이다.
이번 협약은 국내 규제 환경을 고려한 가운데 디지털 자산 생태계를 구축하기 위한 장기 파트너십 성격을 띤다. 카카오그룹은 카카오톡을 중심으로 한 플랫폼과 금융 서비스를 기반으로 디지털 자산의 일상화 기반을 확대한다는 전략이다.
신원근 카카오페이 대표 겸 그룹 스테이블코인 공동 TF장은 "디지털 자산의 경쟁력은 기술만으로 완성되지 않는다"라며 "카카오그룹은 생활 속에서 축적한 플랫폼과 결제, 금융 서비스 경험을 바탕으로 서클과 함께 한국형 디지털 자산 생태계를 선제적으로 준비하고 미래 금융 인프라의 새로운 기준을 만들어 가겠다"라고 말했다.
peterbreak22@newspim.com